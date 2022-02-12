Пожар на левобережье столицы: спасена пожилая женщина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел сегодня в жилом домое на левобережье столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт городского Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, 12 февраля пожарные подразделения ДЧС выехали на вызов о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Мәңгілік ел. В квартире на третьем этаже горели вещи и мебель на площади 25 кв. м.

«В ходе тушения пожара из квартиры верхнего этажа с помощью спасательной маски через лестничный марш была спасена пожилая женщина, 1954 года рождения. Пожар был успешно ликвидирован, жертв и пострадавших нет», - сообщили в департаменте.

В тушении пожара было задействовано 27 человек личного состава и пять единиц техники.



