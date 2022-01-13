Пожар на котельной: в Костанае 316 многоэтажек переключены на центральную ТЭЦ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе акима Костаная прокомментировали аварийную ситуацию на Котельной № 3, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с аварийной ситуацией на Котельной № 3, в настоящее время 316 многоэтажных жилых домов района КЖБИ, микрорайонов 5, 6, 7, 8, 9, «Наурыз», частично районы «Военный городок», «СХИ», «ГАИ» временно переключены на теплоснабжение и ГВС от Центральной ТЭЦ, - прокомментировали в городском акимате. — Жителей верхних этажей просим спустить воздух из системы отопления для устранения «завоздушивания».

После окончания ремонтных работ, как пояснили в горакимате, ориентировочно к концу дня теплоснабжение будет переведено в штатный режим обратно от теплоисточников Котельной № 3.

«13 января текущего года в 07:29 в службу спасения «112» поступило сообщение о том, что произошла авария на Котельной №3. Незамедлительно, в 07:37 пожарные уже прибыли на место и принялись тушить пожар. Как стало известно, горели кабель-каналы, трансформатор и резервные кабель-каналы по шахтам. Площадь горения составила 50 кв. м, причина пожара будет выясняется», - прокомментировали в ДЧС региона.

Пожарным также из огня удалось спасти одного сотрудника котельной, остальные люди эвакуировались сами, никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

«Всего в тушении пожара участвовали 38 человек личного состава и 11 единиц техники. Ликвидировать огонь удалось в 09:36 утра. В скором времени ситуация с отоплением будет налажена», - заверили в ДЧС.