21 Сентября 2022, 00:55

Пожар на Каспии перекинулся на природный резерват «Акжайык»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау начавшийся во вторник новый пожар в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря перекинулся на территорию природного резервата «Акжайык», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 19:00 20 сентября площадь пожара на побережье Каспия увеличилась приблизительно до 60 гектаров. Тушение огня продолжается. Угроза населенным пунктам отсутствует. В Атырау чувствуется запах гари. В 20:40 огонь перекинулся на территорию ГПР «Акжайык». Площадь возгорания уточняется. На месте пожара телефонная и радиосвязь отсутствуют. На ликвидации пожара задействованы 31 сотрудник и 10 единиц техники, 1 плавсредство ДЧС, сотрудники и техника ГПР «Акжайык» и других организаций. В департаменте по ЧС региона развернут оперативный штаб», - сообщили в ДЧС Атырауской области.

Ранее сообщалось, что небо над Атырау заволокло дымом от пожара на Каспии.