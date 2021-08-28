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Пожар на химзаводе в Пакистане: 17 погибших

28 Августа 2021 10:42
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Пожар на химзаводе в Пакистане: 17 погибших

ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - Не менее 17 человек погибли в результате пожара на химическом заводе в городе Карачи в Пакистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство «Анадолу».

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Причина возгорания уточняется. Между тем, представители властей сообщают, что на территории предприятия могут оставаться до 20 человек.

Пожар локализован. Поисково-спасательные работы продолжаются.


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#Происшествия   #Пакистан   #Пожар  
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