Пожар на горе в нацпарке «Бурабай» выявлен благодаря смарт-системе

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Очаг возгорания на горе Кокшетау на территории Государственного природного парка «Бурабай» локализовали. Предварительная площадь пожара составляет 300 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу отдела науки, информации и экологического мониторинга ГНПП «Бурабай».

Пожарные МЧС и работники ГНПП «Бурабай» работают над ликвидацией огня. Процесс осложняется тем, что горение может продолжаться под камнями. На ликвидацию огня потребуется время, затем выставят наблюдение, чтобы не допустить повторного возгорания.

Первый дымок зафиксировала система раннего обнаружения лесных пожаров Smart National Park Burabay на высоте 897 метров в 6:50 утра.

Вся территория нацпарка сканируется камерами, оснащенными оптическими сенсорами высокого разрешения. Угол обзора – 360°. В дневное время система автоматически включает датчики раннего распознавания дыма на открытом пространстве, в ночное время – тепловизоры.





Система самостоятельно определяет координаты точки возгорания, класс пожарной опасности, обеспечивает моментальное оповещение всех задействованных служб и выстраивает оптимальные маршруты для проезда пожарных автомашин. На территории ГНПП установлено 13 антенно-мачтовых сооружений Smart National Park Burabay, оборудованных высокоточными камерами. Они держат под наблюдением всю территорию ГНПП «Бурабай» (129 299 га), а также прилегающую к парку охранную территорию.

«После поступления сигнала от СМАРТ-системы в 6:50 по тревоге подняли все службы. Первыми на место возгорания пешком, с противопожарными ранцами, поднялись инспекторы нацпарка, которые начали тушить пожар. Затем оперативно присоединились пожарные ОЧС Бурабайского района Акмолинской области и АПС. Благодаря четким и слаженным действиям сотрудников ГНПП, МЧС и акимата, пожар оперативно локализовали через 2,5 часа, в 11:13», - сообщил руководитель Центрального оперативного управления ГНПП «Бурабай» Асылхан Ахметжанов.

Всего в тушении задействовано более 200 человек: инспекторы ГНПП - 70, ОЧС Бурабайского района - 96 человек, АПС - 4 человека. 14 пожарных автомобилей: 7 - ГНПП, 5 – ОЧС Бурабайского района. Тушение производится вертолетам АО «Казавиаспас» МЧС РК. На данный момент произведено 14 сбросов воды. В работах по обследованию местности задействовали вертолет РГКП «Казавиалесохрана» (4 человека).

Официальное заключение по причине пожара и нанесенному ущербу будет дано после расследования инцидента.

Как ранее сообщалось, всего с начала текущего года на территории природного парка Бурабай противопожарной системой своевременно выявили 18 очагов степных и лесных возгораний. Общая площадь возгораний составила всего 0,5 га.

Сегодня на высоте 800 метров в нацпарке «Бурабай» разгорелся пожар. Произошло возгорание растительности. Позже пожар локализовали.









Фото: пресс-служба отдела науки, информации и экологического мониторинга ГНПП «Бурабай»