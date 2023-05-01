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Пожар на дачных участках тушат в Павлодаре

Автор:  
Антон Гагарин
1 Мая 2023, 17:19
Пожар на дачных участках тушат в Павлодаре Фото: ДЧС Павлодарской продукции

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе горит садоводство «Яблонька», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 15.19 на пульт «101» поступило сообщение о возгорании в садоводстве «Яблонька» города Павлодара», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Для ликвидации загорания к месту вызова направлены силы и средства ДЧС: 33 сотрудника и 7 единиц техники.

«По прибытии к месту вызова установлено горение дачных участков и сухой травы. Ориентировочная площадь пожара - 7 гектаров», - уточнил источник.

Кроме того, в тушении принимают участие силы и средства Павлодарского лесничества: 7 работников и 2 машины. Тушение продолжается.


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Павлодарская область   Происшествия   Пожар   ДЧС   Павлодар  
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