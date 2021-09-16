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    17:39, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пожар на АЗС произошел в  Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На заправке в Алматы загорелся мотоцикл, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео пожара на автозаправке распространилось в социальной сети.

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы, возгорание произошло на АЗС по Толе би - Тлендиева.

    «16 сентября в 16:30 на пульт «101» поступило сообщение, заявительница сообщила, что горел мотоцикл, огонь потушили сами, пожарная техника не требуется», - сообщили в ведомстве.

    Раннее сообщалось, что в Нур-Султане при пожаре сгорели 36 мотоциклов.


    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Алматы
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