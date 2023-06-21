Пожар на Аксуском заводе ферросплавов: горит оборудование и насосное масло

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области продолжают тушить пожар на Аксуском заводе ферросплавов АО ТНК «Казхром», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящий момент по 2- м трансформаторам горение прекращено, происходит горение электрических проводов в трансформаторных шахтах на отметке №15. На месте в данный момент работают 53 сотрудника ДЧС и 13 единиц техники, развернут штаб, а также сотрудники службы 102 и 103», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Площадь будет определена после ликвидации. На отметке №15 в акумуляторной происходит горение оборудования и насосного масла на ориентировочной площади 50 кв.м.

21 июня в 15.54 поступило сообщение о том, что на Аксуском заводе ферросплавов в Плавильном цеху № 4 горит трансформатор. По прибытии было обнаружено, что в плавильном цеху №4 на территории АЗФ АО ТНК «Казхром» открытым пламенем горит трансформатор возле печи №41. Пожар локализован силами аварийно-спасательной службы предприятия и пожарной частью г.Аксу.

Фото ДЧС Павлодарской области.