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    18:05, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пожар на 200 гектарах степи и леса тушили костанайские огнеборцы

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Напряженными выдались для костанайских пожарных минувшие сутки. Загорание сухой травы на территории Костанайского района привело к крупному пожару площадью порядка 200 гектаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «26 сентября в 19:10 на пульт 101 поступило сообщение о том, что в Костанайском районе на территории Пригородного лесничества произошло загорание сухой травы с переходом на лесные околки березы. Очаг возгорания был зафиксирован в 5 км от села Октябрьское,- сообщили в пресс-службе ДЧС области. — Площадь пожара составила порядка 200 га. Сильный ветер поддерживал открытое низовое горение и раздул верховой пожар по кронам деревьев. К месту пожара прибыли лесные команды Пригородного и Аракарагайского лесничеств, на подмогу к ним подоспели спасатели ДЧС Костанайской области, местные исполнительные органы и сотрудники полиции. Общая численность привлеченных сил и средств составила 99 человек и 27 единиц техники».

    Как рассказали в ведомстве, для остановки огня была проведена опашка в три полосы шириной по 2,5 м. Пожар удалось локализовать только сегодня по утро.

    «Спустя еще 8 часов, в 11:01, пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается»,- подытожили в ДЧС.



    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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