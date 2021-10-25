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    10:02, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пожар на 140 квадратных метрах тушили на острове в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области загорелись 140 квадратных метров сухой травы. Она загорелась на двух разрозненных очагах в районе Аккулы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «24 октября в 20:05 поступило сообщение о загорании вне населённого пункта. Было подтверждено космическим мониторингом: в районе Аккулы, Ямышевском сельском округе, напротив села Ямышево, на острове, происходило горение сухой травы на двух разрозненных очагах общей площадью 140 квадратных метров», - сообщили журналистам в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Там рассказали, что загорание локализовано в 06:00 25 октября. Причина и ущерб устанавливаются. Огонь потушили силами добровольного пожарного формирования в количестве 8 человек, одной лодки из села Ямышево, а также 10 человек и 5 машин КХ «Альхов» и 10 человек на 3 машинах КХ «Адал».

    «Подразделение департамента не выезжало: нет проезда, возгорание происходило на другом берегу реки Иртыш», - объяснили в ДЧС.

    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Правоохранительные органы Павлодарская область
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