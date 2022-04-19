Пожар ликвидировали на заводе по переработке вторсырья в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сообщение о пожаре на территории завода по переработке вторсырья поступило в понедельник днем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

«18 апреля в 16:36 на территории ТОО «Ecoindustry» происходило горение б/у автопокрышек на площади 50 кв. метров и сухой травы на открытой территории на площади 1,5 га. Пожар ликвидирован в 17:25. На месте работали 33 человека личного состава и 7 единиц техники ДЧС Карагандинской области. Причины пожара устанавливаются», - сообщила пресс-служба ДЧС региона в Instagram.

Напомним, ТОО «Ecoindustry» занимается утилизацией отходов и переработкой вторсырья. В сентябре 2021 года на территории этого предприятия произошло возгорание автопокрышек на площади 1000 кв. метров. К тушению огня привлекались автоцистерна и пожарный поезд.

Между тем, в минувшие выходные дни карагандинские пожарные тушили возгорания в семи дачных обществах. Так, 16 апреля в городе Балхаш в дачном обществе «Прибой» произошло горение двух дачных домиков и сухой травы. В Караганде на дачных обществах «Литейщик» и «Оптимист» огонь охватил девять дачных домиков (из них 8 нежилые). В Темиртау на дачном обществе «СПП-Металлург» при сжигании травы и мусора произошло распространение огня на площади 10 кв.м. При самостоятельном тушении получила ожоги и госпитализирована женщина. Противопожарная служба к месту не вызывалась.

17 апреля в Темиртау в дачных обществах «Уралочка» и «Алма» произошло горение сухой травы на территории 203 участков, площадь пожара составила свыше 75 га. В Караганде в дачном обществе «Мечта» возгорание произошло на территории 30 дачных участков.

В целом в ликвидации пожаров были задействованы 109 человек и 26 единиц техники ДЧС Карагандинской области. Тушение пожаров осложнялось отсутствием подъездных путей, сложным рельефом местности и большой пожарной загрузкой (сильное загромождение территории хозяйственными постройками) и сильным ветром.

Всего за прошедшие выходные с 16 по 17 апреля подразделениями департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области осуществлено 219 выездов, из них на тушение пожаров – 204, на проведение аварийно-спасательных работ – 14. При этом спасены пять человек, из них двое детей.



