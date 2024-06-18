РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:25, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Пожар к северу от Лос-Анджелеса привел к эвакуации 1200 человек

    пожар США
    Фото: npr.org

    Лесной пожар к северо-западу от Лос-Анджелеса сжег более 6 тыс. гектаров земли и вынудил эвакуировать около 1200 человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NPR.

    Представители пожарной охраны Калифорнии сообщили, что быстрорастущий пожар начался в субботу в окрестностях города Горман округа Лос-Анджелес и двигался на юго-восток в сторону озера Пирамид.

    Из-за сильного ветра и низкой влажности огонь распространился на запад округа Вентура, где выжег свыше 800 гектаров земли, в основном в национальном заповеднике Лос-Падрес.

    По состоянию на вечер воскресенья, пожар удалось локализовать на 2%. Ожидалось, что сильный ветер, усилившийся в воскресенье, продлится как минимум до понедельника, что осложнит борьбу с пожаром.

    По данным Национальной метеорологической службы, порывы ветра в регионе достигли 88,5 км в час днем и 112 км в час ночью в воскресенье.

    В связи с чрезвычайным положением, 1200 человек были эвакуированы из парка отдыха «Голодная долина» и озера Пирамид, которое было закрыто.

    Власти устанавливают причину пожара, о пострадавших ведений не импеется.

    Сезон лесных пожаров в Калифорнии продолжается. С начала года пожары охватил около 17 тыс. гектаров земли, что превышает средний показатель в 11 тыс. гектаров, сгоревших за тот же период за последние пять лет.

    Теги:
    Пожар Лесные пожары Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!