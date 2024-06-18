Пожар к северу от Лос-Анджелеса привел к эвакуации 1200 человек

Лесной пожар к северо-западу от Лос-Анджелеса сжег более 6 тыс. гектаров земли и вынудил эвакуировать около 1200 человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NPR.

Представители пожарной охраны Калифорнии сообщили, что быстрорастущий пожар начался в субботу в окрестностях города Горман округа Лос-Анджелес и двигался на юго-восток в сторону озера Пирамид.

Из-за сильного ветра и низкой влажности огонь распространился на запад округа Вентура, где выжег свыше 800 гектаров земли, в основном в национальном заповеднике Лос-Падрес.

По состоянию на вечер воскресенья, пожар удалось локализовать на 2%. Ожидалось, что сильный ветер, усилившийся в воскресенье, продлится как минимум до понедельника, что осложнит борьбу с пожаром.

По данным Национальной метеорологической службы, порывы ветра в регионе достигли 88,5 км в час днем и 112 км в час ночью в воскресенье.

В связи с чрезвычайным положением, 1200 человек были эвакуированы из парка отдыха «Голодная долина» и озера Пирамид, которое было закрыто.

Власти устанавливают причину пожара, о пострадавших ведений не импеется.

Сезон лесных пожаров в Калифорнии продолжается. С начала года пожары охватил около 17 тыс. гектаров земли, что превышает средний показатель в 11 тыс. гектаров, сгоревших за тот же период за последние пять лет.