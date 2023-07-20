Пожар из-за молнии произошел на горе Кокше в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Возгорание лесной подстилки на горе Кокше в Акылбайском лесничестве на территории ГНПП «Бурабай» произошло 19 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.



Пожар вспыхнул в 15:21, площадь возгорания составила 0,01 га. Жертв и пострадавших нет.

Благодаря оперативным действиям, пожар был локализован уже через один час. В тушении были задействованы силы и средства ДЧС Акмолинской области в количестве 30 человек личного состава и 4 единицы техники, ГНПП «Бурабай» - 19 человек и 4 единицы техники, а также 1 вертолет АО «Казавиалесоохрана». Причиной пожара является грозовой разряд молнии.