Пожар и взрыв произошли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Пожар и взрыв произошли в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступило сообщение о пожаре в Ауэзовском районе, на улице Мустая Карима, 1 б/3. Силы и средства ДЧС Алматы работают по повышенному номеру, Горит цех, предварительно, по производству мебели, произошел взрыв, причина уточняется», - сообщили в ДЧС Алматы.

Позже поступило сообщение о его локализации.