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Пожар и взрыв произошли в Алматы
26 Мая 2020 07:02
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Пожар и взрыв произошли в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Поступило сообщение о пожаре в Ауэзовском районе, на улице Мустая Карима, 1 б/3. Силы и средства ДЧС Алматы работают по повышенному номеру, Горит цех, предварительно, по производству мебели, произошел взрыв, причина уточняется», - сообщили в ДЧС Алматы.
Позже поступило сообщение о его локализации.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Видео,
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