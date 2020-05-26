+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 20 °С
USD 414.13 EUR 451.40
RUB 5.80 CNY 58.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пожар и взрыв произошли в Алматы

26 Мая 2020 07:02
Поделиться:
Пожар и взрыв произошли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Пожар и взрыв произошли в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступило сообщение о пожаре в Ауэзовском районе, на улице Мустая Карима, 1 б/3. Силы и средства ДЧС Алматы работают по повышенному номеру, Горит цех, предварительно, по производству мебели, произошел взрыв, причина уточняется», - сообщили в ДЧС Алматы.

Позже поступило сообщение о его локализации.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Видео,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив