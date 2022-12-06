Пожар и хлопок газа произошли в овощном магазине в Алматы

6 Декабря 2022, 13:25

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Бостандыкском районе Алматы ночью произошел пожар и хлопок газовоздушной смеси в овощном магазине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС, 5 декабря в 23:19 пожарные расчеты выехали на улицу Тлендиева, 363/1, в Бостандыкский район.

«В ходе разведки установлено горение овощного магазина. До прибытия пожарных расчетов из-за высокой температуры произошел хлопок газовоздушной смеси одного газового баллона, второй баллон лопнул на момент прибытия. В ходе тушения пожара из горящего помещения с соблюдением техники безопасности пожарные эвакуировали 2 газовых баллона по 50 л. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Пожар локализован за 4 минуты с момента прибытия, ликвидирован в 23:36. Принятыми мерами удалось отстоять от пожара и взрывов автомобили, припаркованные на стоянке. Причина пожара устанавливается.

В ДЧС напомнили, что за нарушение требований правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара с причинением материального ущерба предусмотрена административная и уголовная ответственность.