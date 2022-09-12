Пожар глазами костанайцев: документальный фильм вышел на Jibek Joly

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Телеканал Jibek Joly в программе «Честное журналистское расследование» показал документальный фильм «В огне» о том, что происходило на месте чрезвычайного положения и как сейчас живут наши сограждане в этих непростых условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В эти тяжелые для костанайцев дни команда программы «Честное журналистское расследование» находилась на месте событий и держала руку на пульсе. В документальном фильме Андрея Деменок показано все, что осталось за кадрами: о чем болит душа погорельцев, как в панике люди покидали свои дома, от которых остались печи, железные ворота и пепел, как казахстанцы организовывали гуманитарную помощь, как действовали госорганы, коммунальщики и пожарные. В фильме также показан приезд Президента в регион.

«Тут сгорело, там сгорело, два кота моих сгорели, их больше нет», - плачет женщина пожилого возраста.

На месте пожара все еще лежат обгоревшие туши животных. Жители лишились овец, коров, домашних питомцев.

«Это было с 3-го на 4-ое. 2 сентября начало гореть. Все шло на нас с трех сторон. Раньше у нас были пожары, их локализовали еще в лесу. В этот раз ветер был сильный, жара +36 градусов. Это помогло огню сильно распространиться. Мы даже и не думали, что все так будет… Нас всех выгоняли отсюда, просили эвакуироваться. Мы уехали и наблюдали , что тут происходит. Все было очень стремительно, но 2 (сентября) знали, что идет пожар, можно было подготовиться, пустить трактора сюда», - сказала женщина.

По словам еще одного очевидца событий, 2 сентября они закончили уборку зерна, а 3-го все загорелось. «Легковую технику вытащили, а грузовую не смогли. Все (загорелось) моментально, в течение часа. Сгорел весь склад с зерном», - сообщил очевидец.

Жители делились своими версиями о причине пожаров.

«Кто-то, наверное, захотел разбогатеть. Посылают человека поджечь. Потом спиливают. Сколько дров вывезли», - отметил мужчина.

«Мне кажется, или поджог, или что-то такое. Меньше леса, больше дров. Цена дешевле», - сказала женщина.

Гражданский активист Аскар Умурзаков считает, что это выгодно для тех, кто имеет отношение к лесным ресурсам.

«Непосредственно в управлении природных ресурсов областного акимата есть доступ к определенным организациям. Никто не придет и не скажет: дайте мне делянку. Факт в том, что коррупция здесь присутствует. Службе специальных прокуроров необходимо тщательно проверить тех, кто занимается лесом, кто отправляет, кто покупает. Еще раз повторюсь, лесные делянки простым людям недоступны, это какие-то определенные «блатные» фирмы могут получить», - считает активист.

По его словам, когда вспыхнул пожар, не было расторопности от пожарных, полицейских.

«На первом этапе, когда вспыхнул пожар, были задействованы силы самих жителей и фермеров. Люди сами начали справляться с этой бедой. Местные власти, скорее всего, были заняты подготовкой к концерту, к празднику. Поэтому пожар не был полностью локализован и ликвидирован», - сказал Аскар Умурзаков.

Труд пожарных также не остался без внимания. В документальном фильме показано, как они боролись с огнем.

Это второй выпуск программы «Честное журналистское расследование». Первый выпуск был посвящен долгострою – трассе Алматы - Нур-Султан.

«Мы пытаемся затрагивать важные темы, придавать их огласке, показываем реальные жизни людей, то, в каких условиях они живут. При этом формат отличается от того, что было на телевидении до этого. От нас будет мало информации, в основном будут говорить люди, поэтому будут честные выпуски», - добавил Андрей Деменок.

Кадр из видео











