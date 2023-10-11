Пожалевший педофила судья в Сарыагаше назначен на новую должность

Судья, назначивший мягкое наказание педофилу, изнасиловавшему 5-летнюю девочку в Сарыагаше, назначен на новую должность. Ранее Нургазы Шетенов работал на должности председателя районного суда, теперь он стал судьей этого же суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На основании представления Высшего Судебного Совета Указом Президента Республики Казахстан №367 от 6 октября 2023 года Нургазы Шетенов освобожден от должности Сарыагашского районного суда и вновь назначен на должность судьи этого суда, – сказал пресс-секретарь Туркестанского областного суда Асет Серикбаев.

Отметим, 5-летнюю Еркежан Нурмахан, игравшую во дворе, сосед обманом завел к себе домой, затем изнасиловал и убил, нанеся несколько ножевых ранений. Тело 5-летнего ребенка, погибшего от руки убийцы, предано земле.

Напомним, Президент поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно проверить обстоятельства трагического происшествия. Недавно 48-летний педофил за совершенное преступление осужден на пожизненное лишение свободы.

Как сообщали СМИ, осужденный ранее отбыл 10 лет лишения свободы за убийство. Весной текущего года он нанес человеку удар топором по голове, но местный суд приговорил его к ограничению свободы на 3 года.