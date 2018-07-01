Поздравления в адрес Главы государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По случаю 20-летнего юбилея столицы Казахстана и дня рождения на имя Нурсултана Назарбаева поступила многочисленная корреспонденция от глав иностранных государств и правительств, депутатов представительных органов, руководителей международных организаций, казахстанских и зарубежных государственных органов, глав дипломатических миссий, общественных организаций и коммерческих предприятий, представителей духовенства, творческой и научной интеллигенции, трудовых коллективов и общественности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В адрес Главы государства поздравительные письма направили Президент Российской Федерации В. Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, президенты США Д. Трамп, Турецкой Республики Р. Эрдоган, Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев, Республики Таджикистан Э. Рахмон, Кыргызской Респуб­лики С. Жээнбеков, Туркменистана Г. Бердымухамедов, Республики Беларусь А. Лукашенко, Украины П. Порошенко, Азербайджанской Республики И. Алиев, Республики Армения А. Саркисян, Грузии Г. Маргвелашвили, Республики Молдова И. Додон, Республики Польша А. Дуда, Республики Сербия А. Вучич, Республики Хорватия К. Грабар-Китарович, Республики Словения Б. Пахор, Республики Болгария Р. Радев, Республики Корея Мун Чже Ин, Монголии Х. Баттулга, Французской Республики Э. Макрон, король Испании Фелипе VI, король Иордании Абдалла II, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, князь Монако Альбер II, председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев, премьер-министры Княжества Монако С. Телль, Республики Армения Н. Пашинян, Люксембурга К. Беттель.

***

В телеграммах глав иностранных государств и правительств дается высокая оценка личного вклада Президента Казахстана в становление и развитие независимого Казахстана, строительство молодой столицы Астаны, а также в расширение межгосударственных связей, укрепление региональной и международной безопасности и подчеркивается большой авторитет Нурсултана Назарбаева на международной арене.

Руководители и представители международных и зарубежных организаций, дипломатических миссий и иностранные политические деятели особо отметили последовательную политику Главы государства по активному продвижению идей многостороннего сотрудничества и глобального устойчивого развития, а также инициатив, направленных на дальнейшее укрепление мира и безопасности.

В числе авторов поздравительных посланий - генеральные секретари ООН А. Гутерриш, ШОС Р. Алимов, ОДКБ Ю. Хачатуров, ОБСЕ Т. Гремингер, Лиги арабских государств А. Гейт, Всемирной исламской лиги М. аль-Исса, ОИС Ю. аль-Осеймин, ТЮРКСОЙ Д. Касеинов, ТюркПА А. Мамаюсупов, Совета сотрудничества тюркоязычных государств Р. Гасанов, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев, генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Ю. Осипов, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Т. Саркисян, исполнительный директор СВМДА Г. Цзяньвэй, генеральный директор ВТО Р. Азеведо, президент Делового совета ЕАЭС В. Христенко, президент Международного Фонда Тюркской культуры и наследия Г. Эфендиева, комиссар Европейского союза Г. Оттингер, председатель Экономического суда СНГ Л. Каменкова, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Л. Зербо, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) М. Китуйи, ректор Международной академии противодействия коррупции М. Кройтнер, директор Управления ООН по вопросам космического пространства С. Ди Пиппо, председатель и управляющий директор Восточного комитета германской экономики В. Бюхеле и М. Хармс, вице-президент Европейской ассоциации геронтологии и гериации В. Хавинсон, председатель Межгосударственного авиационного комитета Т. Анодина, руководитель межпарламентской группы дружбы «Словакия-Казахстан» П. Марчек, вице-президент Республики Болгария М. Попова, председатель Сената Парламента Румынии К. Попеску-Таричану, заместитель председателя Палаты депутатов Румынии Ф. Иордаке, член Европейского парламента И. Григуле-Петерсе, Б.Ковач, посол США в Казахстане Д. Крол, мэр украинского города Каменская (бывший г. Днепродзержинск) А. Белоусов, губернатор города Токио Ю. Коике, депутат Национальной ассамблеи Французской Республики П. Кабаре, депутат Бундестага М. Грунд, президент международного фонда социально-экономических и политических исследований «Горбачев-Фонд», бывший президент СССР М. Горбачев, экс-президенты Украины Л. Кучма, Республики Хорватия С. Месич, экс-канцлер Германии Г. Шредер, председатель Совета старейшин партии «ЛЕВЫЕ», бывший премьер-министр ГДР Х. Модров, председатель правления Евразийского банка развития А. Бельянинов, председатель и сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ П. Бюльбюль Оглы и М. Швыдкой и другие.

В поздравительном послании Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отмечает: «Под Вашим руководством небольшой город в центре Великой степи преобразовался в новую столицу Казахстана, которая стала известна в качестве современного и мирового мегаполиса».

Исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев в своей телеграмме пишет: «Сегодня Астана - одна из прекраснейших столиц с современной неповторимой архитектурой, сочетающая в себе и восточную, и западную культуру. Она является символом объединения государства и воплощения национальной идеи. За время своего существования столица Республики Казахстан стала самым грандиозным мегапроектом на всем постсоветском пространстве, где проходят крупнейшие международные форумы, встречи глав ведущих государств мира, конфессиональные конференции, социально-культурные, спортивные и гуманитарные мероприятия».

В письме генерального секретаря ШОС Р. Алимова особо отмечается международный авторитет Казахстана и его роль в поддержании международного мира и безопасности.

«Выдвинутая Вами и последовательно реализуемая эффективная модель социально-экономического развития страны целенаправленно выводит Казахстан в число самых развитых стран мира.

В мировом сообществе высоко ценят Ваши инициативы, направленные на формирование справедливого и сбалансированного миропорядка, опирающегося на взаимное уважение, доверительный диалог и конструктивное партнерство, совместное противодействие современным вызовам и угрозам», - говорится в нем.

***

В письмах и телеграммах государственных и общественных деятелей, а также представителей иностранных структур и граждан стран СНГ отмечается большой вклад Президента Казахстана в развитие межгосударственных связей и укрепление культурного и экономического сотрудничества в регионе. Поздравления направили председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ В. Матвиенко, министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров, директор Службы внешней разведки РФ С. Нарышкин, главы Республики Татарстан Р. Минниханов, Республики Башкортостан Р. Хамитов, Республики Ингушетия Ю. Евкуров, губернаторы Санкт-Петербурга Г. Полтавченко, Оренбургской области Ю. Берг, Саратовской области В. Радаев, Астраханской области А. Жилкин, Курской области А. Михайлов, Пензенской области И. Белозерцев, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области А. Бурков, главы администрации г. Байконыра К. Бусыгин, городского округа Уфы И. Ялалов, председатель Комитета по международным делам Государственной Думы Федерального Собрания РФ Л. Слуцкий, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ И. Ресин, первый президент Республики Татарстан, государственный советник Республики Татарстан М. Шаймиев, первый президент Республики Башкортостан, председатель совета Благотворительного фонда «Урал» М. Рахимов, первый президент Республики Ингушетия, Герой Советского Союза Р. Аушев, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов В. Щербаков, депутат Думы Ставропольского края четвертого созыва, генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ» Р. Савичев, президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Т. Дусенбаев, бизнесмен С. Вайншток, государственный деятель Т. Мансуров, ветеран труда из Азербайджанской Республики С. Гусейнов, житель г. Омска М. Каиров, российские ученые Э. Тен, А. Вилипп и А. Смолькин, председатель среднеазиатского общества «Жұлдыз» в Финляндской Республике М. Пейпонен и другие.

Особую благодарность за оказываемое внимание развитию торговых отношений и интеграционным процессам в различных сферах экономики также выражают Главе государства председатель правления ОАО «РЖД» О. Белозеров, генеральный директор АО «Роснано» А. Чубайс, председатель правления банка «ВТБ» А. Костин, главы компании Access Industries CIS, LLC Л. Блаватник и С. Карпухович, вице-президент ПАО «Транснефть» В. Рушайло, генеральный директор ПАО «Камаз» С. Когогин, председатель правления ПАО «Газпромнефть» А. Дюков, председатель совета директоров ПАО «НК «Русснефть» М. Гуцериев, председатель правления ПАО «Газпром» А. Миллер, председатель правления ПАО «Сбербанк» Г. Греф, глава строительного концерна GP Gunter Papenburg AG Г. Папенбург, руководители компании «Мабетекс групп» Б. Паколли и А. Паколли, президент МГК «Арети» И. Макаров, главный исполнительный директор компании «Эни СпА» К. Дескальци, председатель совета директоров корпорации «CNPC» В. Илинь, председатель правления компании Bombardier П. Бодуан, председатель правления ПАО «Интер РАО ЕЭС» Б. Ковальчук и другие.

Так, в письме Беджета Паколли отмечается: «Астана - один из красивейших городов мира. Астана стала реальным воплощением мечты и грандиозных планов. Ведущая роль в развитии столицы и всего Казахстана, без сомнения, принадлежит дальновидному Лидеру нации, искренне радеющему за свою Родину, за счастье и благополучие всех казахстанцев. Нурсултан Назарбаев является выдающимся государственным деятелем, который уверенно ведет Республику Казахстан по пути стабильности, мира и прогресса».

***

Свои поздравления с юбилеем столицы и днем рождения Президента направили патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Верховный муфтий Казахстана Серікбай қажы Ораз, глава Православной церкви Казахстана, Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России шейх Р. Гайнутдин, Архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний.

В своей поздравительной телеграмме Верховный муфтий Казахстана пишет: «Елбасы и столица - это неотделимые друг от друга понятия. Пусть Ваши благие начинания, вписанные золотыми буквами в историю независимого Казахстана, всегда будут успешными».

«Занимая ключевой пост в государстве, Вы многое делаете для создания благоприятных условий эффективного развития Казахстана в будущем. С присущими Вам тактом и целеустремленностью Вы достойно защищаете интересы государства, укрепляя его авторитет в мире. Свойственная Вам мудрость, основанная на богатейшем политическом опыте, является залогом стабильности в нашей стране», - пишет Президенту глава Православной церкви Казахстана, Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

***

Пожелания успехов, процветания и новых достижений в международной политической, экономической и миротворческой деятельности выражаются в письмах и телеграммах коллективов Международного финансового центра «Астана», АО «KEGOС», ТОО «Тенгизшевройл», АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Kazzinc Holdings», АО «Евразийский банк», ТОО «MarkArt», ТОО «Рысбай и Ко», республиканской ассоциации «Асыл Бала», АО «Келет», ТОО «Altyn Tau Company», групп компаний Caspian European Club, Caspian American Club, Caspian Asian Club и Caspian Energy International Media Group, Caspian Energy Investment Group LLC.

Председатель совета директоров ТОО «Kazzinc Holdings» Н. Попович пишет: «Перенос столицы в Астану - это пример Вашего точного стратегического расчета, сильной политической воли и масштабности мышления. Строительство столицы Казахстана войдет в историю как один из самых масштабных проектов конца XX - начала XXI века на всем постсоветском пространстве».

***

Выражая поддержку политическим, экономическим и социальным реформам Президента Казахстана, свои теплые слова поздравлений от имени многочисленных членов политических партий страны направили первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» М. Ашимбаев, председатель демократической партии «Ақ жол» А. Перуашев, председатель народно-демократической патриотической партии «Ауыл» А. Бектаев.

«Четверть века назад столица Казахстана была перенесена из подножья Алатау в степи Сарыарки. Сегодня принятое Вами дальновидное и историческое решение стало великим событием, вписанным золотыми буквами в летопись независимого Казахстана. За короткий срок Астана превратилась в чудесный город, в золотой венец нашего независимого государства, который обрел признание не только среди казахстанцев, но и во всем мире. Астана, являясь отражением достижений казахского народа, символом свободы и миролюбия, благодаря Вашей взвешенной политике превратилась для казахстанцев в наглядный облик национальной идеи, стала результатом труда всего нашего народа», - указывает в своем письме председатель демократической партии «Ақ жол» А. Перуашев.

Заслуги Главы государства в строительстве независимого Казахстана и его столицы отмечают в своих поздравительных телеграммах Халық Қаһарманы, генерал армии М. Алтынбаев, обладатели звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Ж. Ушкемпиров и А. Миразова, Герой Социалистического Труда С. Жумабекова, семья Героя Социалистического Труда К. Доненбаевой, лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента РК С. Джиенбаев, народные артисты Казахстана Е. Хасангалиев и Н. Нусипжанов, государственные и общественные деятели М. Жолдасбеков, Ш. Кулмаханов, Т. Сауранбеков, председатель правления РОО «Союз писателей Казахстана» У. Есдаулет, член Союза писателей Казахстана, поэт Р. Балабиев, писатель Ж. Ергалиев, заслуженный деятель Казахстана Т. Мухамеджанов, председатель МТРК «МИР» Р. Батыршин, руководитель телерадиокомпании «Айғақ» Д. Абиш, и. о. главного редактора общественно-политического журнала «Тәуелсіздік Тұғыры.kz» Ж. Мусабай, член Союза журналистов Казахстана С. Жумабай, генеральный директор ИА «ТАСС» С. Михайлов, болгарские музыканты А. Симеонов, Р. Наков и другие.

«Я помню каждый миг Ваших усилий в решении сложнейших задач и вопросов в самое непростое, трудное время, когда все еще казалось далеким и зыбким. Вы своим личным примером показывали неиссякаемую энергию и веру в начатое глобальное созидание. И вот сегодня, по истечении двадцати лет, мы видим великолепную столицу нашей Родины, ставшую одним из самых красивых и современных городов мира. Спасибо Вам за подвиг во имя нашего народа и страны», - обращается к Главе государства заслуженный деятель Казахстана Т. Мухамеджанов.

Теплые слова поздравлений также направили представители отечественной и зарубежной научной интеллигенции, среди которых - ректоры Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова В. Садовничий, Казахского национального университета им. аль-Фараби Г. Мутанов, Казахского национального педагогического университета им. Абая Т. Балыкбаев, Карагандинского государственного технического университета М. Ибатов, Карагандинского государственного индустриального университета Б. Жаутиков, директор казахстанского филиала Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова А. Сидорович и его выпускники, директор Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова У. Калижанов, руководитель НИЦ «Курчатовский институт» Е. Велихов, президент Академии горных наук Ю. Малышев, президент Евразийской академии горных наук Н. Рыспанов, директор Института молекулярной биологии и биохимии им. М. Айтхожина Н. Айтхожина, ректор НИТУ «МИСиС» А. Черникова, академики С. Кирабаев, А. Бейсенова, К. Нарибаев, президент международной ассоциации детских фондов А. Лиханов, коллективы Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, коллектив и студенты Государственного медицинского университета города Семея и другие.

Так, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова В. Садовничий пишет: «Создание и развитие Астаны - это символ нового государства, которое под руководством Нурсултана Назарбаева добилось замечательных успехов и высокого признания в мире. Прекрасная столица Казахстана Астана за эти годы превратилась в замечательный город, который олицетворяет достижения страны и является символом перемен».

***

Кроме того, в адрес Главы государства поступили поздравительные телеграммы от руководителей и членов таких общественных организаций Казахстана и стран СНГ, как «Благотворительный фонд Валерия Гергиева», «Благотворительный фонд «Қасиетті жол», «Союз казачьих атаманов», «Информационно-консалтинговый центр «Арман», «Союз водителей города Талдыкорган», «Фонд инвалидов по зрению «Көмектес», «Республиканская единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан», ОЮЛ «Ассоциация проектных, проектно-изыскательских организаций Алматинской области» и других.

***

Большая поздравительная корреспонденция поступила и от граждан нашей страны, которые подчеркивают роль и заслуги Президента Казахстана в становлении Астаны и социально-экономическом развитии страны. Некоторые авторы посвятили стихи и песни Астане и Главе государства. Среди отправителей - жители столицы Н. Бекенова, К. Бурмаганов, А. Ераман, Д. Есин, Б. Иманалиев, М. Зубайраев, Н. Павленко, Т. Сапаров, Г. Шишов, семья Рогалевых, жители г. Алматы - Г. Абдикенов, Е. Тегисбаев, г. Шымкента - М. Байгабылов, А. Батыржанов, Б. Дуйсенсахы, А. Игиликова, М. Мамбетов, Акмолинской области - В. Гинаятов, Актюбинской области - М.Абашева, Алматинской области - семья Буковых, К. Алмереков, А. Батырбаев, К. Бурумбаева, Н. Домке, Ш. Ерланулы, В. Исагулов, Б. Тюмебаева, Западно-Казахстанской области - Т. Кубашев, Восточно-Казахстанской области - С. Калигожин, А. Камидоллакызы, Е. Оразалин, Жамбылской области - Р. Асылбеков, А. Дуйсенбекова, семья Мырзахметовых, Н. Уменов, Карагандинской области - В. Мякинкин, Костанайской области - А. Крюков, Н. Ольченко, Кызылординской области - З. Абилкасимова, Павлодарской области - Д. Акатаев, Северо-Казахстанской области - В. Алексеева, К. Аубакирова, И. Иванкина, Туркестанской области - В. Андрюков, А. Калганбаев, Б. Кыргызалиев, С. Кулгинов, А. Мухамеджанов, С. Наров, О. Отенов, К. Пошаев, Т. Томарбаев и другие.

Житель Астаны Д. Есин в своем письме отметил, что перенос столицы в Астану существенно повлиял на жизнь всех казахстанцев, в том числе и на его судьбу:

«Сегодня Астана - не только прекрасный, но и умный город. В столице созданы все условия для комфортной жизни. Благодаря современному оборудованию столичные хирурги провели успешную операцию моему сыну, который сейчас полностью здоров.

Объекты образовательной, культурной и спортивной инфраструктуры оснащены необходимым оборудованием. И это положительно влияет на разностороннее развитие жителей столицы.

Сейчас Казахстан узнают в мире благодаря миротворческой политике Президента и Астане. И то, что мы живем в мире и согласии, является результатом дальновидной политики Главы государства».

Особые заслуги Президента Казахстана в деле процветания страны подчеркивает группа его бывших одноклассников, сокурсников, а также односельчан, среди которых - С. Исаев, Е. Жунисбеков, Т. Спаев, А. Каримов, А. Баубекова, Р. Сиразитдинова, Н. Капалбеков, К. Мусагулов, А. Косемова, З. Елтаев, Б. Сертеков и другие.

***

Многочисленные поздравительные адреса также направили руководители министерств и ведомств, акимы городов республиканского значения и областей, представители депутатского и дипломатического корпусов, руководители национальных компаний и других государственных учреждений, предприятий и организаций страны.

***

Глава государства Нурсултан Назарбаев внимательно ознакомился со всеми письмами, поступившими в его адрес, и выражает авторам благодарность за поздравления и искренние пожелания.