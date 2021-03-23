Поздравления представителей зарубежных стран: Казахстан, как Наурыз, яркий и необыкновенный

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстан продолжают поступать поздравления со светлым праздником Наурыз из зарубежных стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Президент Общества Дружбы «Азербайджан-Казахстан» имени Гейдара Алиева, профессор Эльдар Гюнайдын отмечает, что с амым ярким, поистине народным праздником тюркских народов является день весеннего равноденствия, начало нового года по лунному календарю. Имея древнюю доисламскую историю, это празднование было связано с культом огня, землепашеством. После долгой зимы, земля просыпалась и щедро давала всходы, это предвестник весны, начало новой жизни. В Азербайджане и в Казахстане к этой дате 21-22 марта готовились загодя, прибирали жилище, посещали могилы предков, принося свежие пророщенные зерна пшеницы, сладости (в Азербайджане - шербет, пахлаву и щекер буру), к этой дате прекращались даже военные походы, забывались обиды, в мире царила доброжелательность, любовь и покой. В период Независимости Новруз стал государственным, привлекающим все слои населения праздником, сопровождающимся массовыми праздничными мероприятиями.

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Генеральный секретарь ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов назвал Наурыз мейрамы праздником весны и благоденствия. По его мнению, м ноговековая история праздника Наурыз оставила неизгладимый след в культурно-историческом наследии Казахстана и тюркоязычных стран. Имея особое значение для наших народов, Наурыз предвещает собой не только наступление весны, но и передает из поколения в поколение бережно сохраненные нашими предками ценности. Символичность момента заключается в том, что празднование Наурыз мейрамы в нынешнем 2021 г. является юбилейным в Казахстане: именно с 15 марта 1991 г. указом Первого Президента Нурсултана Назарбаева в стране официально начали отмечать праздник, а в том же году была провозглашена государственная независимость страны. Таким образом, Наурыз стал неотъемлемой частью возрождения казахской государственности, а сам Елбасы неоднократно подчеркивал, что этот праздник стал символом единства казахстанского общества, и залогом этого единства безусловно служит национальное и межконфессиональное согласие в стране.

Логическим продолжением стала новая инициатива Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о разработке концепции празднования Наурыз, отраженной им в статье «Независимость превыше всего». В данной статье Глава государства предложил обогатить содержание праздника, где основными целями служат укрепление мира и дружбы, сохранение национальной идентичности, популяризация института семьи и бережное отношение к окружающей среде. Тем самым, благодаря руководству Казахстана Наурыз приобретает совершенно другой, более многогранный ценностный смысл.

В этом контексте, Правительством Казахстана проводится масштабная работа по возрождению традиций и обычаев казахского народа. Это стало неотделимым фактором поступательного развития и международного авторитета братского Казахстана как в региональных, так и мировых масштабах, являясь результатом мудрой и умелой политики руководства страны. Казахстан изначально стал одним из важных игроков на мировой арене, самостоятельно формируя повестку сотрудничества. И как результат, современные процессы, направленные на укрепление мира и безопасности в евразийском регионе, невозможно представить без Казахстана.

В то же время трудно переоценить роль Казахстана в продвижении интеграционных процессов между тюркоязычными государствами, как ключевого инициатора формирования тюркского институционального сотрудничества. Неслучайно идея Нурсултана Абишевича о создании парламентской организации тюркских государств через некоторое время претворилась в жизнь. Исходя из этого, Парламент Казахстана занимает важное место в углублении межпарламентских связей в рамках ТЮРКПА и реализации поставленных целей и задач в данном направлении.

Также необходимо отметить активную работу, которую на протяжении последних лет проводит Первый Президент Казахстана по развитию Туркестана, являющегося одной из колыбелей тюркской цивилизации. Наряду с географическим положением, Туркестану отводится и духовная роль научно-просветительского центра. На сегодняшний день наблюдается превращение Туркестана в туристический и духовный центр региона.

В вышеупомянутой статье «Независимость превыше всего» Президент Токаев, анализируя пройденный 30-летний путь государственной независимости отметил, что основной целью четвертого десятилетия будет создание сильного государства и конкурентноспособной нации. Без преувеличения можно сказать, что достижение таких целей проходит через духовную модернизацию общества, когда в 21 веке народы способны сохранить свои традиционные ценности и одновременно адаптировать их реалиям современного социально-общественного развития.

Республика Казахстан является наглядным примером такого прекрасного синтеза, когда именно Наурыз стал сочетать в себе отголоски далекого прошлого и контуры будущих успехов общества. Недаром среди казахов праздник имеет и другое название - Ұлыстың Ұлы күні, великий день для всего народа. И в этот великий праздник, с пробуждением природы открываются все новые и новые перспективы для всестороннего развития.

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Генеральный директор Торгового дома Казахстана в Азербайджане Руфат Рзаев, сердечно поздравляя казахстанцев с общим праздником Наурыз мейрамы, подчеркивает, что Наурыз – это символ нашего богатого духовного наследия и традиций, объединяющего две братские республики, прекрасный праздник весны и обновления.

Торговый Дом был создан для дальнейшего укрепления делового сотрудничества и инвестиционных связей, увеличения торгового оборота между двумя странами, в том числе путем создания консорциумов и совместных предприятий в наших странах.

«При нашем содействии был подписан договор о консорциуме между азербайджанской и казахстанской компаниями в сфере телекоммуникационных услуг высоких технологий, также параллельно мы работаем над проектами в сфере металлургии, отдельных элементов полезных ископаемых и поставке продуктов пищевой отрасли в крупные сети супермаркетов.

Мы приглашаем деловые круги Казахстана к активному торгово-экономическому сотрудничеству с Азербайджаном», - говорится в поздравлении.

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Первый заместитель председателя палаты депутатов Парламента Чехии, председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип отмечает, что с амое главное богатство – это проживающие люди, казахи – это добрая, гостеприимная и великодушная нация. Праздник весеннего равноденствия Наурыз великолепно сочетается с Казахстаном и его людьми, как сочетание яркого, нового, необыкновенного.

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Депутат Сейма Польши Томаш Ленц также выразил свои наилучшие пожелания в первый день весны – праздник Наурыз. По его словам, а разднование Наурыз символизирует возрождение природы и начало нового цикла. Праздник является символом добра, любви, счастья и большой дружбы, так как он имеет светский характер и отмечается представителями многих национальностей и различных вероисповеданий.

В ходе празднования все прощают друг друга, взаимно желают благополучия, изобилия всех благ. Это также время для того, чтобы собраться вместе и задуматься над событиями прошедшего года, чтобы с новым оптимизмом подготовиться к приходу весны.

Праздник Наурыз олицетворяет одну из главных ценностей Казахстана – единство народа, согласие между различными этническими группами, населяющими страну. Этот праздник служит укреплению мира и согласия в казахстанском обществе, чему способствуют взаимное уважение на межнациональном уровне и лояльность граждан между собой.

Казахстан в преддверии 30-летия Независимости приветствует весну как стабильное государство, несмотря на сложные условия, вызванные пандемией.

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Генеральный координатор КОМСТЭК, Профессор Икбал Чаудри выразил уверенность, что праздник Наурыз является важным и значимым событием казахстанского календаря, который отмечается с особым энтузиазмом не только в стране, но по всему региону Центральной Азии.

Он сообщил, что во многих частях Пакистана Наурыз празднуют в таких же масштабах, он имеет такое же название, в некоторых районах Пакистана его называют Весенним фестивалем или Басант, что является знаком нашей общей культуры и наследия.

Наурыз, в нашем понятии праздник Весны, который символизирует надежду и радость, данное торжество сфокусировано на идеи обновления, перерождения и шансе начать все сначала. В знак признания универсальности праздника он был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а ООН объявила 21 марта Международным днем Наурыз.



