Поздравительные письма Президента Казахстана вручили представительницам сфер культуры и спорт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Асхат Оралов вручил поздравительные письма от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева представительницам сфер культуры, спорта и архивного дела. Об этом министр сообщил на своей странице Facebook, передает МИА «Казинформ».

Министр отметил, что сегодня в ведомстве работают около 15 тысяч человек, из которых 10 тысяч – женщины. А коллектив Национального архива на 80% состоит из женщин.

Среди получивших поздравления от Президента:

бабушка Димаша Кудайбергена Миуа Мубаракшакызы;

писательница и журналист Шарбану Бейсенова;

Еңбек Ері Роза Рымбаева;

заслуженная артистка Казахстана и педагог Тойган Изим;

заслуженный деятель РК, известная певица Тамара Асар;

заслуженный деятель РК и кобызшы Раушан Мусаходжаева;

директор «Казахконцерта» Актоты Райымкулова и другие работники и ветераны культуры, спорта и архивного дела.

«Подобные мероприятия, посвященные международному женскому дню, проходят во всех уголках нашей страны. Отмечать труд наших коллег, матерей, бабушек и сестер очень важно. Ведь они не только воспитывают подрастающее поколение, но и вносят значимый вклад в развитие Казахстана. Работают во благо страны. Еще раз поздравляю всех женщин с замечательным весенним праздником 8 марта!», - написал Асхат Оралов.

Ранее казахстанских женщин с 8 марта поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Накануне праздника Президент принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 марта. Он наградил победительниц конкурса «Аруана» на лучший женский проект.





