Поздравительное письмо Президента РК вручила Димашу Кудайбергену Актоты Раимкулова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова приняла известного певца Димаша Кудайбергена и вручила ему поздравительное письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю его дня рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минкультуры РК.

«Дорогой Димаш!

С юных лет Вы выбрали путь искусства и благодаря непрерывному труду сумели достичь больших высот. Сначала на республиканских, потом на международных конкурсах. Благодаря песне Вы прославляете наши национальные ценности и показываете всему миру казахский язык, домбру, добрые традиции.

Уверен, что в дальнейшем Вы внесете большой вклад в развитие духовно-культурной сферы страны, продолжите совершенствовать свои знания и профессиональные навыки.

Желаю Вам здоровья и новых успехов!» - говорится в поздравительном письме Главы государства.

После этого Актоты Раимкулова от своего имени поздравила именинника и пожелала ему творческих успехов.

«Уважаемый Динмухамед Канатович!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Наша суверенная страна динамично развивается вместе с мировым сообществом. В связи с этим Вы заслуживаете внимания и уважения со стороны народа как деятель, проявляющий Искусство великой степи на глобальном уровне. Благодаря таланту и вкусу, настойчивому поиску и кропотливому труду, трепетному отношению к родной земле, Вы стали любимым певцом народов мира. Вы стали образцом для молодых людей, которые следуют за высокими вершинами, которые покорили Вы!

Пользуясь случаем, желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, неутомимости и упорства, творческого вдохновения, семейного благополучия и неисчерпаемого источника вдохновения!» - говорится в поздравительном письме министра.

В свою очередь Димаш Кудайберген в своем аккаунте в Instagram сердечно поблагодарил Президента Казахстана за поздравления.

Напомним, сегодня казахстанский певец, композитор и мультиинструменталист Димаш Кудайберген отмечает 27-летие.



