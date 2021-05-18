Появятся ли в Алматы новые электронные табло на остановках

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности Алматы рассказали, появятся ли на остановочных комплексах электронные информационные табло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на остановочных пунктах общественного транспорта города Алматы всего установлено 9 электронных информационных табло: 1 на пересечении проспектов Назарбаева и Абая, 8 по линии БРТ, по улице Тимирязева», - говорится в ответе управления городской мобильности Алматы на запрос Казинформа.

По информации ведомства, все электронные информационные табло были установлены в рамках социальной ответственности силами ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» (ОНАЙ), за собственные финансовые средства, из городского бюджета на эти цели финансовые средства не выделялись.

«Вопрос касательно дальнейших установок данных информационных электронных табло на остановочных пунктах за счет бюджетного финансирования в настоящее время находится на стадии проработки и изучения. Дополнительно сообщаем, что установка информационных электронных табло предусмотрена по проекту второй очереди строительства БРТ линии», - отметили в управлении.