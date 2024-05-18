Появление рекламы онлайн-казино на официальном сайте пояснили в полиции Жамбылской области

Неожиданная реклама онлайн-казино на официальном сайте департамента полиции Жамбылской области привела в замешательство пользователей Казнета. В полиции оперативно отреагировали на ситуацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, до этого на официальном сайте правоохранительного ведомства размещалась «полезная ссылка» на сайт жамбылского университета Dulaty University в Таразе.

— Ссылка на Dulaty Universitу находилась на нашем сайте по причине того, что этот крупнейший университет региона готовит юристов, а наше ведомство заинтересовано в таких специалистах. Накануне университет сменил адрес своего веб-сайта, после чего на нашем сайте появились рекламные объявления различного содержания, как реклама онлайн-казино, — пояснили в ведомстве.

В настоящее время ссылка на этот сайт отключена, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Как сообщалось ранее, Министерство туризма и спорта опубликовало проект Комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в Республике Казахстан на 2024–2026 годы. Комплексный план включает 44 мероприятия по четырем направлениям, в числе которых проведение республиканского социологического исследования причин и масштабов азартных игр и пари в Казахстане, запуск интерактивного сайта по оказанию консультативной помощи гражданам, больным лудоманией, внесение изменений в действующее законодательство Республики Казахстан о рекламе и другие.