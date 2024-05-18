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    22:30, 17 Май 2024 | GMT +6

    Появление рекламы онлайн-казино на официальном сайте пояснили в полиции Жамбылской области

    Появление рекламы онлайн-казино на официальном сайте пояснили в полиции Жамбылской области
    Фото: freepik.com

    Неожиданная реклама онлайн-казино на официальном сайте департамента полиции Жамбылской области привела в замешательство пользователей Казнета. В полиции оперативно отреагировали на ситуацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, до этого на официальном сайте правоохранительного ведомства размещалась «полезная ссылка» на сайт жамбылского университета Dulaty University в Таразе.

    — Ссылка на Dulaty Universitу находилась на нашем сайте по причине того, что этот крупнейший университет региона готовит юристов, а наше ведомство заинтересовано в таких специалистах. Накануне университет сменил адрес своего веб-сайта, после чего на нашем сайте появились рекламные объявления различного содержания, как реклама онлайн-казино, — пояснили в ведомстве.

    В настоящее время ссылка на этот сайт отключена, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Как сообщалось ранее, Министерство туризма и спорта опубликовало проект Комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в Республике Казахстан на 2024–2026 годы. Комплексный план включает 44 мероприятия по четырем направлениям, в числе которых проведение республиканского социологического исследования причин и масштабов азартных игр и пари в Казахстане, запуск интерактивного сайта по оказанию консультативной помощи гражданам, больным лудоманией, внесение изменений в действующее законодательство Республики Казахстан о рекламе и другие.

    Теги:
    Казино Регионы Казахстана Полиция Интернет Жамбылская область
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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