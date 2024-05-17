Тесты, анонимные клубы и телефон доверия: в Казахстане работают над планом борьбы с игроманией

Министерство туризма и спорта опубликовало проект Комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в Республике Казахстан на 2024-2026 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании предусматривает 44 мероприятия по 4 направлениям:

проведение республиканского социологического исследования причин и масштабов азартных игр и пари в Казахстане; запуск интерактивного сайта (онлайн-чат, телефон доверия) по оказанию консультативной помощи гражданам, больным лудоманией; внесение изменений в действующее законодательство Республики Казахстан о рекламе, о связи в части введения запрета на рассылку рекламы букмекерских контор и тотализаторов (через SMS, звонки и так далее); лицензирование деятельности по медицинской реабилитации лиц, страдающих зависимостью от азартных игр.

Для профилактики лудомании планируются следующие меры:

разработка методических рекомендаций для детей или молодежи;

разработка буклетов и инфографики для проведения семинаров, тренингов, а также их размещение на интернет-ресурсах и в социальных сетях;организация обучения коучей по профилактике лудомании;

реализация комплекса просветительских мер для несовершеннолетних и их родителей, а также для студентов высших учебных заведений и молодежи о негативных последствиях игровой зависимости (уроки, классные часы, воспитательные мероприятия, тренинги);

диагностика обучающихся по выявлению наличия признаков компьютерной и игровой зависимости с согласия родителей, в виде тестов;

ведение разъяснительной работы священнослужителями о пагубном влиянии азартных игр, последствий их злоупотребления среди прихожан религиозных объединений;

информационное сопровождение и разъяснение мероприятий по профилактике азартных игр и противодействию лудомании (5 документальных фильмов, 50 выпусков радиопрограмм, 20 видеороликов);

организация мер по предупреждению лудомании среди государственных служащих;

увеличение государственного образовательного заказа на подготовку клинических психологов.

Выявлять наличие зависимости от азартных игр среди различных групп населения будут с помощью специальных тестов среди обучающихся организаций среднего, профессионального, высшего образования и других категорий граждан Казахстана, социологических исследований о причинах и масштабах увлечения азартными играми среди различных демографических групп и внедрения обязательной биометрической идентификации участников пари при регистрации на сайте букмекерской конторы, а также при пополнении и выводе средств из аккаунта.

Согласно документу лечение и медико-социальную реабилитацию лудоманов дополнят следующими правилами:

деятельность по медицинской реабилитации лиц, страдающих зависимостью от азартных игр, будет лицензируемой;

организация медико-социальной реабилитации лиц, страдающих зависимостью от азартных игр, в рамках размещения государственного заказа;

открытие в рамках государственного социального заказа и грантового финансирования анонимных клубов для лудоманов в целях организации консультативной помощи;

введут консультативное наблюдение лиц, страдающих патологическим влечением к азартным играм, без постановки на динамический учет;

будут приниматься звонки на базе контакт-центра 111 РГП на ПВХ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» для оказания психологической помощи лудоманам и их близким;

планируется запуск интерактивного сайта (онлайн-чат, телефон доверия) по оказанию консультативной помощи гражданам, страдающим лудоманией.

Также изменения коснуться государственного регулирования игорного бизнеса:

установят запрет рекламы азартных игр и пари на улицах, в СМИ и интернете, за исключением экипировки спортсменов, помещений спортивных сооружении во время соревнований и аккредитованных спортивных СМИ и интернет-ресурсов;

повысят возрастной ценз для участия в азартных играх и пари до 25 лет;

увеличат максимальный срок самостоятельного ограничения от участия в азартных играх и пари до 10 лет;

введут запрет платежей в пользу интернет-казино и нелегальных букмекерских контор;

установят законодательный запрет на рассылку рекламы букмекерских контор и тотализаторов посредством SMS операторами связи;

усилят уголовную и административную ответственности за нарушения законодательства в сфере игорного бизнеса;

будут проводить плановые и внеплановые проверки субъектов игорного бизнеса;

при Министерстве туризма и спорта создадут совет по продвижению принципов «ответственной игры» с участием субъектов игорного и лотерейного бизнеса, врачей, психологов, программистов;

в приложениях букмекерских контор предусмотрят функцию по установлению лимита по размерам и количеству ставок для клиентов;

планируется проведение переговоров с администрациями онлайн-платформ (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok) с инициированием вопроса повышения качества модерации рекламного контента автоматизированными системами модерации онлайн-платформ для недопущения распространения рекламы интернет-казино и пропаганды азартных игр;

введут разрешительный порядок ввоза игровых автоматов, лотерейных терминалов, а также иного игорного и лотерейного оборудования в Казахстан, в том числе из стран ЕАЭС.

В министерстве ожидают, что благодаря предложенным мерам снизится количество людей, регулярно участвующих в азартных играх и ставках, с 350 тысяч до 202 человек, увеличится число людей, получивших бесплатное лечение и медико-социальную реабилитацию за счет государства, с 13 до 300 человек и увеличение количества заблокированных интернет-казино и нелегальных букмекерских сайтов с 4 тысяч до 7 тысяч.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 30 мая 2024 года.