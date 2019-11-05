Появилось видео второго дня пребывания Елбасы в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Видео пребывания Первого Президента РК-Елбасы в Туркестанской области опубликовано на странице elbasy_nazarbayev в Instagram, передает МИА «Казинформ».