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Появилось видео второго дня пребывания Елбасы в Туркестанской области

5 Ноября 2019 20:44
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Появилось видео второго дня пребывания Елбасы в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Видео пребывания Первого Президента РК-Елбасы в Туркестанской области опубликовано на странице elbasy_nazarbayev в Instagram, передает МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Туркестанская область, Первый Президент - Елбасы,
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