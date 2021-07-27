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Появилось видео рабочей поездки Президента РК в Акмолинскую область

27 Июля 2021 23:35
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Появилось видео рабочей поездки Президента РК в Акмолинскую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео рабочей поездки Главы государства в Акмолинскую область, передает МИА «Казинформ».

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Видео опубликовано в Instagram Президента РК Касым-Жомарта Токаева.


Напомним, сегодня состоялась рабочая поездка К.Токаева в Акмолинскую область.

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#Президент Казахстана   #Акмолинская область   #Видео  
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