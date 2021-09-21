АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео момента захвата алматинского стрелка, убившего пятерых человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня, 20 сентября, около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями.

После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь по судебному исполнителю, участковым инспекторам полиции и другим лицам, находившимся во дворе. В результате пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.





Ранее заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов сообщил, что по данному факту дело зарегистрировано в единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 - «Убийство в отношении двух и более лиц».

Наказание за данное преступление предусмотрено законом до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу. Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.