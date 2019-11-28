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Появилось видео государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан
28 Ноября 2019 12:41
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БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Появилось видео государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
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Ключевые слова: Президент Казахстана, Кыргызстан,
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