Появилось видео государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Появилось видео государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».