Появились подробности о погибшем туристе, найденном в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Появились подробности о погибшем туристе, найденном сегодня в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, найденное тело парня принадлежит пропавшему туристу 2004 года рождения. Тело сына распознал его отец», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Как сообщалось ранее, 12 июня, в ходе исследований по направлениям от моста реки Угам с левой стороны до хребта Азартеке спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда было обнаружено тело в ущелье Макпалсай Туркестанской области. «Ущелье находится на высоте 1000 метров над уровнем моря. Из-за сложного горного рельефа, скалистых склонов транспортировка тела вертолетом была не возможна. Спасатели РОСО пешим ходом, организовав переправу через реку Угам (скорость течения 20 метров в секунду), выдвинулись к телу. Сотрудники РОСО доставили погибшего к месту, где авиасудно смогло «зависнуть» в воздухе и при помощи лебедки, тело подняли на авиаборт и передали сотрудникам полиции для проведения экспертизы», - проинформировал Талгат Уали.

Напомним, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18 часов 30 минут. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая.

Трое из пропавших были найдены. Позже были обнаружены тела двух туристов.

В поисках задействовано 127 человек, 15 единиц техники, 3 квадрокоптера, 3 кинологический расчет и 1 вертолет. Из них ДЧС (61 сотрудников, 6 единиц техники и 1 квадракоптер), ДЧС г. Шымкента (2 сотрудника, 1 единица техники КШМ и 2 квадракоптера), ГУ «РОСО» МЧС (18 спасателей, 3 кинологических расчета и 4 единицы техники), АО «Казавиаспас» МЧС (1 вертолет и 5 членов экипажа), ДП (18 сотрудников и 3 ед. техники), Лесхоз (2 работника), ПС КНБ РК (9 человек на лошадях), родственники (5 человек), МЧС Республики Узбекистан (7 сотрудников, 2 плавсредство и 1 единица техники).