Появились новые снимки разрушения носа «Титаника» на дне моря

Новые снимки носа «Титаника» были сделаны подводными роботами во время погружений этим летом. Полученные фотографии демонстрируют, каким образом останки корабля изменились за более чем 100 лет под водой, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

«Титаник» затонул в 1912 году, столкнувшись с айсбергом. Тогда погибли 1,5 тыс. человек.

- Благодаря поп-культуре, нос «Титаника» стал моментально узнаваемым. Именно о нем люди думают, когда вспоминают о затонувшем корабле. Но теперь он выглядит иначе. Это еще одно напоминание о его ежедневном разрушении. Постоянно звучит вопрос — долго еще «Титаник» будет там лежать? Ответа мы не знаем, но можем проследить за происходящим в реальном времени, — говорит Томасина Рэй из компании RMS Titanic Inc, которая проводила экспедицию.

Авторы исследования считают, что секция ограждения длиной примерно 4,5 м обвалилась в течение последних двух лет. Фотографии и цифровой скан остова корабля, сделанные во время экспедиции 2022 года, показывают, что в тот момент ограда еще была на месте, хотя уже начинала шататься.

Фото: RMS Titanic Inc

- В какой-то момент металл не выдержал, и ограда упала, — говорит Рэй.

Экспедиция, организованная компанией RMS Titanic Inc, состоялась в июле и августе этого года, в ходе которой два подводных аппарата с дистанционным управлением сделали более 2 млн снимков и 24 часа видеокадров в высоком разрешении. На них запечатлен как остов корабля, разломившийся пополам в момент крушения (его нос и корма лежат примерно в 800 метрах друг от друга), так и большое количество обломков.

Фото: wikipedia

Сейчас компания тщательно изучает получившиеся изображения, чтобы идентифицировать все запечатленные объекты и через некоторое время создать 3D-скан всего места кораблекрушения.

Кроме того, в ближайшие месяцы компания намерена обнародовать еще больше снимков «Титаника».