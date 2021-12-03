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Повысить зарплаты ветеринарам хотят в Казахстане

3 Декабря 2021 12:10
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Повысить зарплаты ветеринарам хотят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены повысить заработные платы ветеринарным врачам. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пути решения проблем в области ветеринарии мы видим в развитии рынка ветеринарных услуг, повышении заработной платы ветеринарным врачам, четком разграничении полномочий между ветеринарными службами центральных и местных исполнительных органов», - сказал Ербол Карашукеев.

При этом, как отметил глава МСХ, особое внимание будет уделено цифровизации.

«На это были выделены необходимые средства. В настоящее время разрабатывается программный продукт «Мал дерек» с мобильным приложением. Он позволит освободить специалистов от бумажной волокиты, переведя основную часть ветеринарной документации в цифровой формат, автоматизировать весь процесс учета животных, следить за эпизоотической ситуацией и безопасностью продукции животноводства. Ожидается, что первая версия данного программного продукта будет разработана до конца текущего года и в следующем году будет апробирована в пилотном режиме на базе одного района. Затем еще раз будет доработан и введен в действие по всей республике», - пояснил Ербол Карашукеев.

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#Сенат   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство   #Цифровой Казахстан  
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Автор:

Серик Сабеков

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