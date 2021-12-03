Повысить зарплаты ветеринарам хотят в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены повысить заработные платы ветеринарным врачам. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на правительственном часе в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пути решения проблем в области ветеринарии мы видим в развитии рынка ветеринарных услуг, повышении заработной платы ветеринарным врачам, четком разграничении полномочий между ветеринарными службами центральных и местных исполнительных органов», - сказал Ербол Карашукеев.
При этом, как отметил глава МСХ, особое внимание будет уделено цифровизации.
«На это были выделены необходимые средства. В настоящее время разрабатывается программный продукт «Мал дерек» с мобильным приложением. Он позволит освободить специалистов от бумажной волокиты, переведя основную часть ветеринарной документации в цифровой формат, автоматизировать весь процесс учета животных, следить за эпизоотической ситуацией и безопасностью продукции животноводства. Ожидается, что первая версия данного программного продукта будет разработана до конца текущего года и в следующем году будет апробирована в пилотном режиме на базе одного района. Затем еще раз будет доработан и введен в действие по всей республике», - пояснил Ербол Карашукеев.
- Работу республиканской агрохимической службы усовершенствуют в Казахстане
- Как в Казахстане намерены решить вопрос обеспечения пастбищами поголовья в личном хозяйстве
- В Казахстане до конца текущего года будет принята Концепция развития АПК до 2030 года
- Ситуационный аналитический центр в агропромышленном комплексе начнет работать в 2022 году в РК
- Получателей субсидий в сельском хозяйстве наделят встречными обязательствами - Минсельхоз
- Новые методики контроля за процессами землепользования внедрят в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана