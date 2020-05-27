Повысить зарплаты медиков поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству повысить зарплаты медиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия коронавируса стала большим испытанием для системы здравоохранения во всем мире. Это эпидемия выявила вопросы нехватки профессиональных врачей в нашей стране. Этому причиной явилась низкая зарплата, низкий уровень престижа этой профессии и незащищенность прав медиков», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального совета общественного доверия.

Глава государства добавил, что на сегодня среди различных сфер экономики самую низкую зарплату получают врачи.

«Правительству поручаю с этого года начать периодичное повышение зарплаты врачей. Их зарплата должна быть выше в 2,5 раза средней зарплаты в нашей экономике. Этих показателей мы должны достичь к 2023 году», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня в онлайн-формате проходит третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.

О создании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан К. Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

Второе заседание Национального совета общественного доверия состоялось 20 декабря 2019 года. Тогда были рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.