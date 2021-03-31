Повысить зарплату сотрудников, работающих с детьми-сиротами, предложила депутат столичного маслихата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На очередной сессии маслихата города Нур-Султана депутат Лязат Разбекова-Тулеуханова предложила рассмотреть вопрос повышения зарплаты сотрудников, работающих с детьми-сиротами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее я уже рассказывала о том, что под личным контролем столичного управления образования находятся 858 детей-сирот. За их питание, проживание можно не переживать, потому что отвечает за них указанное управление. А что касается детей-сирот от 18 лет и старше, никто не занимается вопросом их трудоустройства, проживания и питания. Поэтому ответственность за судьбу детей-сирот от 18 до 29 лет нужно возложить на управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султана. Конституция РК, акты Президента, постановления Правительства и другие нормативно-правовые нормы могут стать законным основанием для этого», - сказала депутат.

По ее словам, оказание помощи детям-сиротам следует начинать с оказания помощи воспитателям.

«Воспитатели заменили им родителей, стали домом. Поэтому нужно оказывать им помощь, учителям и медицинским сотрудникам. Например, в специальном детском доме в Нур-Султане медработник с 35-летним стажем работы получает заработную плату в размере 80 тысяч тенге. Этим вопросом занимаются Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения. Однако неизвестно, когда решится эта проблема. Наше предложение: рассмотреть вопрос поднятия заработной платы этих сотрудников», - сказала Лязат Разбекова-Тулеуханова.