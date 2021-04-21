Повысить зарплату сотрудников Центра модернизации образования предложили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимость модернизации столичного Центра модернизации образования отметил и.о. руководителя столичного управления образования Шакарим Сейсенбай в ходе заседания городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, есть проблемы с низкой зарплатой сотрудников этого центра. Во-вторых, из-за низкой зарплаты не всегда на работу методиста приходят опытные специалисты. Поэтому необходимо модернизировать этот Центр модерназации. Потому что есть очень много вопросов, которые необходимо там решить», - сказал Шакарим Сейсенбай.

Спикер подчеркнул, что необходимо пересмотреть уровень заработной платы сотрудников этого центра.

«Необходимо привлечь туда качественных специалистов. Потому что многие сотрудники центра не могут на сегодня дать хорошую методическую помощь педагогам», - добавил Шакарим Сейсенбай.

Ранее сообщалось, что на заседании постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана рассмотрен вопрос развития и реализации дуального обучения и трудоустройстве выпускников технического и профессионального образования.

«Несмотря на положительный опыт, есть, конечно, и проблемные вопросы. Малый и средний бизнес не может принимать учащихся группами, не может обеспечить всех работой, выделяются рабочие места лишь для 2-3 студентов. Процент обучающихся за счет работодателей очень низок», - сказал Шакарим Сейсенбай.