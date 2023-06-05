Повысить тариф на воду просит монополист в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ТОО «Кызылжар су» подало заявление об изменении утвержденного тарифа на услуги по подаче воды и отводу и очистке сточных вод на период с 1 июля по 31 декабря нынешнего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы предприятия, тариф для физических лиц планируют увеличить на 20%, до 91,1 тенге, для бюджетных организаций – на 23%, для юридических лиц – на 20%. Тариф на водоотведение для физических и юридических лиц при его утверждении возрастет на 20%, для бюджетников – на 43%.

В качестве основания для изменения тарифа компания называет расходы на дополнительные мероприятия, направленные на снижение износа сетей. Ранее инвестиционная программа была утверждена на общую сумму 140 млн тенге на проведение капитального ремонта трех км сетей. Дополнительно отремонтируют еще два км, на что потребуется 85 млн тенге.

Влияет на тариф и заработная плата работников предприятия. В утвержденной тарифной смете учтена средняя заработная плата в размере 153,2 тыс. тенге. С 1-го июля в расчетах фонда оплаты труда применяется средняя заработная плата по региону за 4 квартал 2022 года – 225,9 тыс. тенге.

«Увеличение средней заработной платы работников позволит уменьшить текучесть кадров на предприятии и сохранить специалистов, которые имеют значительный опыт работы в сфере водоснабжения и водоотведения. Все эти факторы влияют на стабильную работу предприятия и своевременное проведение всех запланированных работ по текущему и капитальному ремонту сетей и оборудования», - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее департамент по регулированию естественных монополий по Северо-Казахстанской области сообщил об отказе монополистам в повышении тарифов на тепло и газ.