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    12:56, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Повысить стипендию студентам медвузов поручил Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повысить размер стипендии студентам, обучающимся в медицинских вузах, поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос подготовки медицинских и педагогических кадров.

    «Сейчас во многих регионах страны отмечается нехватка педагогических кадров и медработников. Это очень важный вопрос и его надо решать в срочном порядке. Правительство предпринимает меры по решению данных вопросов. Учителям и педагогам повысили заработную плату и улучшаются социальные условия. До этого мы приняли решение повысить стипендию студентам педагогических университетов. Решение дало свои плоды. В этой связи нужно поднять стипендию студентам, обучающимся в медицинских вузах», - сказал Глава государства.


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