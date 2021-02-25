Повысить стипендию студентам медвузов поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повысить размер стипендии студентам, обучающимся в медицинских вузах, поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос подготовки медицинских и педагогических кадров.

«Сейчас во многих регионах страны отмечается нехватка педагогических кадров и медработников. Это очень важный вопрос и его надо решать в срочном порядке. Правительство предпринимает меры по решению данных вопросов. Учителям и педагогам повысили заработную плату и улучшаются социальные условия. До этого мы приняли решение повысить стипендию студентам педагогических университетов. Решение дало свои плоды. В этой связи нужно поднять стипендию студентам, обучающимся в медицинских вузах», - сказал Глава государства.