Повысить скорость движения поездов предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагают повысить скорость движения поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается принять долгосрочную программу развития отрасли, направленной на обновление локомотивов, вагонов, увеличение пропускной и перерабатывающей способности МЖС, а также повышение скорости движения поездов, соответствующих мировым стандартам», - сказал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров на брифинге в СЦК.

Спикер добавил, что в рамках обеспечения равного доступа к ключевым мощностям (инфраструктуре железнодорожной сети) необходимо выработать конкурентные механизмы в грузовых перевозках, в том числе пересмотреть по согласованию с АЗРК правила доступа к услугам МЖС, в том числе с учетом разработки прозрачного механизма резервирования и распределения между перевозчиками пропускной способности на участках МЖС, а также на основе четкой модели, принятой по международным стандартам с приглашением иностранных специалистов.

Ранее сообщалось, что на рынке железнодорожных грузовых перевозок основной рыночной долей (свыше 95%) обладает ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», дочерняя компания КТЖ. С 2004 года услуги по перевозке грузов переданы в конкурентную среду. Однако до настоящего времени на данном рынке конкуренция не развита», - сказал Марат Омаров.

Было отмечено, что на осуществление перевозки грузов требуется лицензия, при этом её наличие не обеспечивает доступ к железнодорожной инфраструктуре. В пилотном режиме на определенных маршрутах функционируют два частных перевозчика (ТОО «ТТТ Сервис» и ТОО «DarRail»), доля которых составляет менее 5%.