РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:22, 29 Март 2022 | GMT +6

    Повысить скорость движения поездов предлагают в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагают повысить скорость движения поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагается принять долгосрочную программу развития отрасли, направленной на обновление локомотивов, вагонов, увеличение пропускной и перерабатывающей способности МЖС, а также повышение скорости движения поездов, соответствующих мировым стандартам», - сказал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров на брифинге в СЦК.

    Спикер добавил, что в рамках обеспечения равного доступа к ключевым мощностям (инфраструктуре железнодорожной сети) необходимо выработать конкурентные механизмы в грузовых перевозках, в том числе пересмотреть по согласованию с АЗРК правила доступа к услугам МЖС, в том числе с учетом разработки прозрачного механизма резервирования и распределения между перевозчиками пропускной способности на участках МЖС, а также на основе четкой модели, принятой по международным стандартам с приглашением иностранных специалистов.

    Ранее сообщалось, что на рынке железнодорожных грузовых перевозок основной рыночной долей (свыше 95%) обладает ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», дочерняя компания КТЖ. С 2004 года услуги по перевозке грузов переданы в конкурентную среду. Однако до настоящего времени на данном рынке конкуренция не развита», - сказал Марат Омаров.

    Было отмечено, что на осуществление перевозки грузов требуется лицензия, при этом её наличие не обеспечивает доступ к железнодорожной инфраструктуре. В пилотном режиме на определенных маршрутах функционируют два частных перевозчика (ТОО «ТТТ Сервис» и ТОО «DarRail»), доля которых составляет менее 5%.


    Теги:
    АЗРК Логистика Транспорт Другие государственные органы КТЖ Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!