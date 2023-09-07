Повысить размер грантов на обучение в медвузах предлагает депутат

АСТАНА. КАЗИНОРФМ – Депутат Сената Акмарал Альназарова предложила повысить размер грантов на обучение в медвузах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стоимость гранта бакалавриата по специальности «Общая медицина» в последний раз была пересмотрена в 2021 году и составляет для организации высшего и послевузовского образования с особым статусом 1 188 тыс. тенге, для других организаций высшего и послевузовского образования - 1 001 тыс. тенге. Однако следует отметить, что указанная стоимость распространяется на студентов, поступивших с 2021 года, а по студентам с 4-го и выше курсов обучения стоимость грантов не пересматривалась целых 10 лет и составляет только 609 тыс. тенге. Вместе с тем на сегодняшний день себестоимость обучение медицинского специалиста достигает до 2 млн тенге на одного обучающегося», - сказала Акмарал Альназарова, озвучивая депзапрос на пленарном заседании Сената.

Вместе с тем, сенатор отметила, что недостаточная стоимость образовательного гранта не позволяет обеспечивать надлежащий уровень заработной платы для преподавателей медицинских университетов. В результате, зарплата медработников выше зарплаты преподавателей учебных заведений, что может привести к оттоку квалифицированных преподавателей в практическую медицину.

В этой связи, депутат предложила повысить размеры грантов, выделяемых из республиканского бюджета по госзаказу на обучение медицинским специальностям бакалавриата, интернатуры, магистратуры, резидентуры и докторантуры.