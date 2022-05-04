4 Мая 2022 12:23

Повысить ответственность администраторов при цифровизации госуслуг предлагает депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау считает необходимым повысить ответственность администраторов при цифровизации государственных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании Мажилиса одобрен в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности».

«Есть госуслуга: процедура смены руководителя юридического лица. Произошло несколько случаев, когда физическое лицо по своей ЭЦП, без предоставления подтверждающих документов, зарегистрировало себя председателем совета собственников имущества многоквартирного дома, получив доступ к банковским счетам. Мы неоднократно предлагали госорганам решить эту проблему. Однако, администраторы – Министерство цифрового развития и Министерство юстиции, перекладывают ответственность друг на друга. Должно что-то произойти? Так произошло – был силовой захват органа управления целого жилого комплекса. А на доказательство в суде мошеннических действий вышеупомянутого физического лица у законно избранного совета ОСИ ушло пять месяцев. Вот к чему может привести упрощенное понимание цифровизации и отсутствие координации», – сказал А. Рау.

Депутат привел еще один пример, связанный с регистрацией новорожденного, которому ИИН присваивается только после того, как родители дадут ребенку имя и заявят о регистрации. При этом, процедура проходит через три информационные системы: медицинский регистр, где фиксируется пол, дата рождения и ФИО матери; базу Министерства юстиции (ЗАГС) и информсистему Министерства внутренних дел РК. Последняя генерирует ИИН новорожденного. Однако, ребенок после рождения до момента регистрации имени может месяцами не иметь «цифрового следа». Есть примеры, когда акты регистрации вообще не производились. При этом, именно через ИИН происходит интеграция в системе госуслуг, прежде всего социальных.

По словам А. Рау, депутаты предлагают, чтобы ИИН ребенку присваивался сразу после рождения. Но администраторы данного процесса не могут договориться между собой, кто будет это делать. По мнению мажилисмена, в данном законопроекте необходимо решить указанные проблемы.

А. Рау также подчеркнул, что для дальнейшего продвижения «цифры» недостаточно поставить оборудование, создать программные продукты, привлечь дорогой консалтинг. Необходимо повышать уровень межведомственного взаимодействия и ответственность администраторов.

В целом, законопроектом предусмотрен пакет поправок по полноценному запуску цифровой трансформации государственного управления. Это закрепление цифровой трансформации в качестве приоритета в деятельности госаппарата и внедрение инструментов реинжиниринга бизнес-процессов, определение статуса уполномоченного органа в сфере информатизации и его подведомственной организации.