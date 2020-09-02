Повысить конкурентоспособность аграрной специальности предложили в партии «Ауыл»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Кадровый вопрос агропромышленного комплекса обсудили активисты филиала НДПП «Ауыл» по Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил спикер, в Послании народу Казахстана Президент отметил, что без развития сельского хозяйства невозможно создать конкурентоспособную экономику. В этой области все еще есть нерешенные вопросы. В частности, отсутствие доступа к земле, отсутствие долгосрочных «дешевых кредитов», нехватка специалистов.

«В стране до сих пор не разработана эффективная методика учета баланса трудовых ресурсов. Фактически отечественная система подготовки специалистов оторвана от реального рынка труда. Спрос на специалистов аграрной сферы в нашей экономике очень высок, однако возможности отечественного образования недостаточны. И эту ситуацию необходимо менять. Ежегодно колледжи выпускают специалистов среднего звена, рабочих профессий, в том числе и аграрных специальностей, но многие выпускники не трудоустраиваются по профессии», - считает председатель филиала НДПП «Ауыл» по Алматинской области Канат Бекиев.

В связи с этим, активисты партии «Ауыл» во время совещания предложили усовершенствовать систему прохождения производственной практики для студентов аграрных колледжей, привязав ее к работе Центров занятости.

Кроме того, активисты партии «Ауыл» выразили надежду на возрождение СПТУ. Раньше данные образовательные учреждения прекрасно решали вопрос обучения работников среднего технического звена, механизаторов, слесарей и других.