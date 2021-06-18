Повысить качество автомобильных дорог пообещал аким Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем валовой продукции сельского хозяйства планируют увеличить на 11% в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализация предусмотренных планом мер в сфере предпринимательства позволит создать более 5 тыс. новых субъектов МСБ и 12 тыс. новых рабочих мест, довести долю в ВРП до 25%. Объем валовой продукции сельского хозяйства вырастет на 11%, до 96 млрд. тенге за счет реализации 23 инвестиционных проектов на сумму 19,6 млрд тенге», - сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов в ходе отчетной встречи с населением.

Аким заверил, что улучшится состояние оросительно-обводительных систем в результате капитального ремонта 14 каналов.

В рыбном хозяйстве увеличится объем выращивания товарной рыбы, экспорт рыбной продукции возрастет с 9 тыс. до 13 тыс. тонн благодаря реализации девяти проектов.

К 2025 году доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии повысится до 95% в результате реконструкции и ремонта 640 км дорог.



