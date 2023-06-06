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    13:38, 06 Июнь 2023 | GMT +6

    Повышенный ранг вызова: в столичном ЖК загорелось авто в паркинге

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные пожарные работают по повышенному рангу вызова в ЖК «Кристалл» на левобережье Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

    Спасатели эвакуируют людей с верхних этажей дома, в котором загорелось авто.

    «6 июня в 11:56 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о возгорании в паркинге ЖК по улице Мухамедханова 21. Пожарные прибыли уже через 7 минут, установлено, что в паркинге горит автомашина. Незамедлительно на месте пожара создан оперативный штаб, пожарными проводится разведка и эвакуация людей с верхних этажей», - говорится в сообщении МЧС РК.

    В ведомстве также отметили, что столичные огнеборцы работают по повышенному рангу вызова.


    Теги:
    Пожар ДЧС Происшествия, ЧС Астана
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