Повышение зарплат спортивным судьям выведет на новый уровень соревнования – Даурен Абаев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Даурен Абаев провел встречу с жителями Туркестанской области. Участники задавали вопросы касательно реконструкции объектов культуры, развития туризма и массового спорта в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

«Наша сегодняшняя встреча – это еще одно свидетельство демократизации, повышения транспарентности всей государственной власти и ответственности исполнительных органов. Считаю, что регулярные встречи с населением, которые проводятся по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, должны стать хорошим маркером «Жаңа Қазақстан», – сказал министр.

В ходе встречи Даурен Абаев отметил, за последние три года объем инвестиций в сферу туризма Туркестанской области достиг 255,8 млрд тенге.

«За короткий период в области открыто более 40 новых гостиниц и около 30 культурных объектов. Один из них – многофункциональный туристический комплекс «Караван сарай». Этот объект вносит значительный вклад в развитие экономики региона. Он обеспечивает 600 рабочих мест и привлекает инвестиции в размере 208 млн долларов США. В целом на сегодняшний день на территории области реализуются 35 туристских инвестиционных проектов на общую сумму 86,9 млрд тенге», –сообщил министр.

Также глава ведомства сообщил, что в Туркестанской области функционируют 685 учреждений культуры. В текущем году в регионе запланировано строительство трех и ремонт 14 объектов культуры, а также увеличение фонда библиотек для незрячих и слабовидящих граждан на государственном языке.

Даурен Абаев отметил, что одной из приоритетных задач является развитие массового спорта. В этих целях в Туркестанской области предусмотрено строительство пяти новых объектов, а также реконструкция одного объекта спорта.

Кроме того, важным направлением работы ведомства, по словам министра, является повышение оплаты труда спортивных судей.

«Мы инициировали повышение оплаты труда спортивным судьям. Была проделана большая работа. Это станет дополнительной мотивацией для многих судей и будет способствовать повышению престижа самой профессии, притоку новых специалистов. Убежден, что в конечном итоге выиграют все: спортсмены, болельщики и отрасль в целом. Очевидно, что на качественно новый уровень должны выйти и соревнования. Таким образом, к 2024 году оплата работы спортивных судей увеличится до 100 % от БДО. Данный вопрос оставался без решения на протяжений длительного времени», - проинформировал министр Даурен Абаев.

Итак, базовый должностной оклад национальных судей международной категории увеличится с 2 654,6 тенге до 17 697 тенге, национальных судей по спорту высшей категории с 2 123,6 тенге до 15 927 тенге, национальных судей высшей категории – с 2 123,6 тенге до 15 927 тенге, национальных судей по спорту – с 1 769,7 тенге до 14 158 тенге, судей по спорту 1 категории – с 1 415,8 тенге до 12 388 тенге, судей по спорту – с 1 238,8 тенге до 10 618 тенге. Это за судейство одного дня соревнования. Если соревнование длится несколько дней, данная оплата умножается на количество дней соревнований. Стоит отметить, что это не является заработной платой.

В ходе встречи министр ответил на все задаваемые вопросы, а также провел брифинг для СМИ и личный прием граждан. Также Даурен Абаев посетил ряд культурно-исторических, спортивных и туристских объектов области.

Фото: gov.kz