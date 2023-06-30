Повышение тарифов на 20-30% на комуслуги ожидается в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области вносят поправки в инвестиционные программы трех коммунальных предприятий. Ожидается рост тарифов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области Руслана Муздыбекова, в «красной зоне» по изношенности работают производящее тепло и горячую воду АО «Таразэнергоцентр» (ТЭЦ), доставляющее тепло и горячую воду ГКП «Таразтрансэнерго» и водоснабжающее предприятие ГКП «Жамбыл Су».

«По поручению Главы государства о поэтапном снижении износа сетей не менее чем на 15%, в рамках реализации новой тарифной политики «тариф взамен на инвестиции», в июне этого года внесены дополнительные мероприятия в инвестиционные программы трех субъектов естественных монополий Жамбылской области», - сообщил спикер.

Для АО «ТЭЦ» к утвержденной инвестиционной программе дополнительно предусмотрено приобретение за счет бюджета двух водонагревательных котлов мощностью 28 Гкал/ч на сумму 723,2 млн тенге. Снижение уровня износа сетей ТЭЦ ожидается на 10%. Действующий тариф повысится с 6 080,9 тенге без НДС до 7 436,2 тенге, или на 22% за 1 Гкал.

Для модернизации тепловых сетей ГКП «Таразтрансэнерго» предусмотрено к уже утвержденной инвестиционной программе выделить 859 млн тенге. Планируется реконструкция тепломагистрали М-1 протяженностью 6,1 км в Таразе, стоимость проекта составит 1,6 млрд тенге. Ожидается снижение уровня износа на 2% и повышение действующего тарифа на 16% - с 1 883 тенге без НДС до 2 181 тенге за 1 Гкал.

Для ГКП «Жамбыл су» на капитальный ремонт водопровода по ул. Жансугурова протяженностью 1 020 метров и водопровода по ул. Казыбек би протяженностью 1 150 метров выделяется 479,7 млн тенге. Планируется снизить уровень износа на 0,5% и повысить действующий тариф с 91,65 тенге без НДС до 122,1 тенге, с увеличением на 31% за 1 кубометр воды, пояснил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области Руслан Муздыбеков.

АО «ТЭЦ» обеспечивает теплом и горячей водой 80% потребителей в Таразе, обслуживая 1 042 многоэтажных жилых дома, объекты здравоохранения, образования, бюджетные организации. Оборудование ТЭЦ многие годы не обновлялось, имеет высокий процент износа, требует замены или капитального ремонта.

В 2018 году коммунальное предприятие перешло в доверительное управление. Новые «хозяева» вначале декларировали миллиардные частные инвестиции в обновление технического состояния ТЭЦ и значительное повышение зарплаты сотрудникам. Однако позже выяснилось, что зарплата производственного персонала составила всего 76 300, административного – 59 280 тенге, что гораздо ниже, чем по региону. Начались сложности с кадровым составом, квалифицированные специалисты увольнялись, не соглашаясь на столь мизерную оплату труда. Новое руководство ТЭЦ в апреле 2023 года оказалось на скамье подсудимых за хищение денежных средств с использованием служебного положения группой лиц в особо крупном размере 2,8 млрд тенге.