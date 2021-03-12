Повышение статуса участковых: как будут расширять полномочия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев объяснил, как будут расширены полномочия участковых инспекторов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принимаются меры по повышению статуса участковых инспекторов. Планируется расширить их полномочия в сфере административного производства и профилактики правонарушений. Нередко, для того, чтобы участковый внес защитные предписания, он вынужден ехать за 100 км к своему начальнику органа внутренних дел, чтобы подписать это постановление и вернуться обратно в свой населенный пункт для того, чтобы вручить нарушителю данный протокол. Поэтому, мы планируем расширить полномочия участкового, чтобы он мгновенно мог принимать меры по пресечению тех или иных правонарушений, а также выносить административные взыскания», - сказал в ходе правительственного часа в Сенате министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Он отметил, что на сегодня разработаны соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Закон «Об органах внутренних дел РК».

Также, по словам министра, планируется за счет внутренних резервов увеличить штатную численность участковых. Так, всего имеется 6 473 единиц участковых инспекторов, но не хватает более трех тысяч.

Глава МВД сообщил, что в городах планируется восстановить институт старших участковых инспекторов.

«В связи с тем, что 60% уголовных правонарушений совершаются в областных центрах. Самая большая нагрузка приходится в областные центры, поэтому участковые пункты полиции должны быть неким формпостом правового обеспечения и защиты граждан. Учитывая, что сейчас на селе участковый – это практически единственный представитель власти, предполагается каждому из них предоставить помощника. Часто участковые выезжают в село за 100 км, участковый пункт полиции остается закрытым и практически никто в данном районном центре не может обеспечить правопорядок. Поэтому, планируем ввести должность помощника участкового», - отметил Е. Тургумбаев.

Совместно с акиматами принимаются меры по строительству участковых пунктов (имеется 2,8 тыс. УПП, требуется – 390), в том числе совмещенных с жильём.

«Эта практика положительно сказалась во многих районах. У нас участковые пункты совмещены жильем. Молодой специалист проживает там же, работает в этом же населенном пункте и доступен для всех граждан все 24 часа в сутки», - добавил Е. Тургумбаев.



