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Повышение порога минимальной достаточности для снятия пенсионных объяснили в ЕНПФ

3 Декабря 2021 15:06
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Повышение порога минимальной достаточности для снятия пенсионных объяснили в ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) прокомментировали повышение порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как объяснили в ЕНПФ, Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» определено, что «порог минимальной достаточности пенсионных накоплений - минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете.

Пороги минимальной достаточности (ПМД) ежегодно пересчитываются согласно Методике, утвержденной Постановлением Правительства РК.

«Согласно утвержденной методике, величины порога минимальной достаточности определяются для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. В расчете используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются в соответствии с законом «О республиканском бюджете». В связи с этим, расчет размеров ПМД производится ежегодно с учетом роста указанных показателей», - прокомментировал председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов.

В связи с изменением данных показателей, с 1 января 2022 года пересчитаны величины ПМД, выше которых граждане могут использовать часть своих сбережений для улучшения жилищных условий, оплаты лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.

Напомним, 2 декабря 2021 года подписан закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы», в котором предусмотрено увеличение ряда социально-экономических параметров с 1 января 2022 года. Минимальная заработная плата будет увеличена с текущих 42,5 тыс. тенге до 60 тыс. тенге.

Также увеличены размеры минимальный пенсии, минимальной базовой пенсионной выплаты и другие социальные параметры.

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#ЕНПФ  
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Автор:

Гульзат Сахова

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