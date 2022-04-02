Повышение квалификации педагогов в РК: обновление программ и профессиональное развитие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в своем Послании от 1 сентября 2021 года отметил, что нашей системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги, которые несут именно новые знания ученикам. В наше стремительное время трудно оставаться в тренде и постоянно быть впереди своих учеников. Поэтому Президент поручил пересмотреть частоту повышения квалификации и переподготовки учителей и проводить ее не раз в пять лет, как сейчас, а раз в три года. Для этого систему повышения квалификации нужно полностью обновить. Сегодня эта работа передана на республиканский уровень в центры повышения квалификации педагогов. О том, как будет проходить апгрейд знаний учителей в ближайшие несколько лет, рассказала председатель правления АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Асель Мухаметжанова в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

- Асель Зейнуловна, расскажите, как сегодня организован процесс повышения квалификации учителей?

- Повышение квалификации учителей передано на республиканский уровень и проводится разными организациями.

АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» - одна из ведущих организаций, которая осуществляет повышение квалификации педагогов страны. В нашем центре работает около 1000 сотрудников, мы представлены во всех регионах. Охват нашего центра обучением составляет порядка 50% педагогов страны. Всего в Казахстане около 400 тысяч человек.

На сегодняшний день преподаватели нашего центра проводят обучение педагогов по 125 образовательным программам по всем уровням образования – дошкольному, начальному, среднему, техническому и профессиональному, высшему образованию. В данный момент по этим программам повышение квалификации проходят около 33 тысяч педагогов.

Совсем недавно мы полностью обновили 122 программы с учетом потребностей педагогов, актуальных приоритетов системы образования. Обновления коснулись включения тематики проектно-ориентированного подхода, инклюзии, вопросов «мягких навыков». Кроме того, в данный момент близится к завершению разработка 50-ти новых курсов по предметным компетенциям.

- В конце прошлого года Президент поручил повышать квалификацию учителей каждые три года. Расскажите, как будет проходить этот процесс.

- Президент озвучил эту цель, учитывая последние тренды, когда знания быстро обновляются. Вообще главная цель нашего центра – побуждать учителей обучаться непрерывно, мотивировать или стимулировать их повышать свои компетенции на постоянной основе, ежедневно.

Запуск повышения квалификации учителей раз в три года планируется в 2023 году.

Но для того, чтобы это произошло, необходимо прежде всего обновить все программы с учетом последних трендов и изменений.

Каждая организация повышения квалификации перед тем как разработать любую программу, обязана, согласно приказу Министра образования и науки, провести диагностику имеющихся знаний педагогов.

Диагностику проводит наш департамент по науке, инновациям и аналитике. Для этого они изучают все НПА, которые были с момента последнего внесения изменения в программу, посмотреть, какие новые приказы вышли, какие новые нормативные, регулирующие документы появились за это время. Далее мы проводим анкетирование педагогов для того, чтобы выявить проблемные вопросы и сложные темы, которые учителя бы хотели в рамках курсов изучить.

После анализа этого анкетирования мы актуализируем либо разрабатываем новую программу с учетом всех пожеланий, которые озвучивали сами педагоги.

Последнюю обширную диагностику наш департамент проводил буквально недавно в течение нескольких месяцев. Она включала в себя разные методы. Это использование данных по результатам Национального квалификационного тестирования, а именно по блоку «Содержание учебного предмета», направленного на проверку углубленных академических знаний, а также практических умений и навыков педагогов, различные анкетирования, фокус-группы и интервью. Нужно сказать, что в основе всей нашей работы лежат исследования, поэтому в департамент привлечены специалисты, имеющие сильные исследовательские компетенции, проводящие эмпирические исследования, с международным опытом работы и обучения.

Таким образом, на основе данных диагностики актуализируются существующие либо разрабатываются новые программы повышения квалификации.

- Расскажите подробнее, насколько обновились программы?

- Очень большая работа была проведена. Во-первых, нужно отметить, что мы не только ориентируемся на лучшие международные практики, но и учитываем наши реалии.

В начале 2022 года мы кардинально обновили абсолютно все свои существующие программы, то есть 122 программы. На основе анализа потребностей регионов было предложено включить в программы вопросы инклюзивного образования для того, чтобы любой преподаватель, приходящий к нам на курсы повышения квалификации, получал компетенции по работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Сегодня учитель должен обладать навыками понимания потребностей любого ребенка, элементарно, как его посадить, какие задания ему давать и как отслеживать его прогресс. Теперь вопросы по определению потребностей инклюзивного ребенка и по тому, как с ним работать, есть в каждой программе повышения квалификации. В каждом курсе есть 8 часов по инклюзии, где даются конкретные алгоритмы по работе с детьми с ООП.

Помимо этого, мы обновили программу в части проектно-ориентированного обучения для развития критического мышления обучающихся, работы в команде для совместного решения задач и кейсов. Также были добавлены темы, связанные с развитием «мягких навыков».

Обновились и конечные цели – результаты обучения. То есть если раньше все программы повышения квалификации фокусировались на развитии компетенций педагога, то сейчас мы смотрим дальше и говорим, давайте фокусироваться уже на достижениях обучающегося. Как нужно обучать педагога, чтобы видеть прогресс ребенка? Потому что у нас у всех один единственный, на самом деле, конечный продукт – это ученик и его достижения в соответствии с проведенным обновлением школьного содержания. Поэтому курсы сейчас ориентируются, в конечном счете, на ученика, на его достижения и рост успеваемости и на то, как это повлияет на него в будущем.

Кроме обновления существующих программ, как я уже говорила, мы разрабатываем 50 новых предметных программ. Процесс разработки продолжается.

- С какими организациями сотрудничает центр и как вы оцениваете плоды своего партнерства?

- Вообще, мы в основном делаем ставку на повышение качества образовательных программ исследований через партнерство с вузами Эстонии, который является лидером PISA 2018 (PISA – Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся).

Весной этого года 4 преподавателя «Өрлеу» в рамках стипендии «Болашак» пройдут стажировку в Тартуском университете в Эстонии. А в мае планируется обучение всех сотрудников по вопросам повышения квалификации учителей, которое проведет Факультет педагогики Таллинского университета. Мы ожидаем, что будем получать методологическую поддержку профессуры этого университета, поскольку феномен Эстонии сейчас повсюду изучается наряду с опытом Финляндии.

Мы также сотрудничаем с Институтом развития образования «Алматы Менеджмент Университет», экспертами и практиками в сфере образования UNICEF, «Назарбаев Интеллектуальными Школами», Британским советом, Bilim Media Group, Европейским Фондом образования, Microsoft Kazakhstan и Kundelik.

Например, в партнерстве с Microsoft Kazakhstan и Kundelik был разработан бесплатный курс по ИКТ «Развитие цифровых компетенций педагогов». По этому курсу было обучено 90% педагогов страны - 357 487, из них успешно завершили курс – 85% - 312 722.

При поддержке Британского совета был реализован проект для непрерывного развития учителей английского языка. Всего прошли обучение 2000 педагогов. Преподаватели «Өрлеу» выступили как фасилитаторы в этом проекте для развития профессиональных компетенций учителей английского языка.

Кстати, в качестве слушателей наших курсов выступают не только опытные учителя и молодые специалисты, но и студенты ведущих педагогических вузов. За период с сентября 2021 года было обучено 5072 обучающихся. Будущие педагоги изучают актуальные изменения школьной программы и учатся управлять образовательным процессом. Ранее мы провели фокус-группы со студентами. Они высоко оценили обучение, отметили, что им удалось применить полученные в стенах университета знания на практике для составления заданий и дескрипторов к СОР и СОЧ, использования ИКТ при подготовке и проведении уроков и других повседневных задач во время педагогической практики. Кроме того, студенты узнали, как эффективно строить диалог с учениками: задавать вопросы, побуждающие учащихся к критическому мышлению, ситуационные вопросы, строить рефлексивную практику.

- Вернемся к новым разработанным вами программам. По итогам вашей диагностики, как обстоят дела с актуальностью знаний наших педагогов по своим предметам?

- Внедрение обновленного содержания школьного образования требовало в последние годы обучать учителей, большей частью, методике преподавания. Нужно было познакомить с критериальной системой обучения, объяснить, что такое критическое мышление и научить разрабатывать краткосрочные планы. Это, в основном, методика. Сейчас же, пришло время сделать акцент на предметных курсах повышения квалификации.

Вообще, профиль педагога в современном мире включает в себя компетенции предметника, методиста, исследователя, воспитателя и лидера. Именно эти компетенции и должны определять тематику его профессионального развития.

В данный момент мы ведем разработку программ курсов по 11 предметным направлениям – это основные предметы, STEM (Наука, технологии, инженерия, математика), география, история, языки – русский, казахский и английский.

- Из опыта других стран, многие учителя жалуются, что в курсах повышения квалификации, как правило, очень мало практико-ориентированной составляющей. Сколько места ей отведено в ваших курсах?

- Учитывая то, что мы обучаем взрослых, уже действующих педагогов, мы ориентируем свою деятельность на подходы андрагогики – науки об обучении взрослых. Этот подход предполагает отсутствие лекций и опору на опыт обучаемого. Поэтому и в соответствии с требованиями к разработке образовательных программ, образовательные программы курсов центра «Өрлеу» включают практико-ориентированные формы и методы обучения.

Например, при изучении НПА используется метод кейсов. А на курсах повышения квалификации преподаватели используют такие виды работ, как семинары и вебинары, выездные практические работы, эссе, презентация демо-урока, защита проекта и др.

В среднем из 80 часов любой образовательной программы повышения квалификации 70 часов отводится на практические семинары при очном обучении, 6 часов на выездные практические занятия и 4 часа на оценивание достижений слушателей на курсе.

При онлайн-обучении из 80 часов образовательной программы 36 часов отводится на вебинары, 4 часа на оценивание достижений и 40 часов на СРС, носящих сугубо практико-ориентированный характер.

- Как учителя сами оценивают курсы повышения квалификации?

- В данный момент проводится обучение по образовательной программе «Развитие игровой компетентности педагога дошкольной организации».

Мы получаем хорошие отзывы. Педагоги говорят, что получают конкретные алгоритмы своей работы, а раздаточные материалы служат им мануалом, настольными книгами, куда они всегда могут обратиться и освежить свои знания.

- Существует ли у нас траектория повышения квалификации для каждого преподавателя?

- Дело в том, что в связи с повышением квалификации педагогов сейчас остро стоит вопрос качества организаций, которые эти курсы проводят. По нашим данным, всего по стране действует около ста организаций, проводящих курсы повышения квалификации.

К сожалению, не все курсы проводятся согласно нормативным правилам. Случается, так, что за 5 тысяч тенге учитель получает сертификат, даже не обучившись на курсе.

Так как курсы проводят разные организации, базы данных слушателей курсов у них у всех разные и разрозненные.

Поэтому, на сегодняшний день имеющаяся база данных в Национальном центре повышения квалификации «Өрлеу» не отражает прохождение педагогом курсов повышения квалификации с учетом его траектории профессионального развития. Нет полных данных об организации, которая проводила курсы для педагога, дате пройденного и планируемого курса, тематике. Отсутствует информация о других провайдерах повышения квалификации. Из-за отсутствия валидных данных о прохождении курсов повышения квалификации информация дублируется.

Таким образом, проанализировать существующие данные для выявления потребностей в повышении квалификации затруднительно.

В данный момент работа над новой и актуальной базой данных педагогов с учетом вышесказанных проблем уже начата. Планируется интеграция с Национальной образовательной базой данных (НОБД), базой данных Национального центра тестирования, Күнделік и др. Мы также рассматриваем возможность интеграции с другими организациями повышения квалификации для составления полной картины о профессиональном уровне педагогов.

Создание единой электронной системы управления педагогами в «Өрлеу» поможет обеспечить системность и концептуальность прохождения курсов повышения квалификации на основе потребностей системы образования, организаций образования и самого педагога. А открытый доступ для управлений образования позволит видеть, когда подходит время для повышения квалификации каждого педагога в своей области. Работа по актуальной базе данных, куда мы планируем включить данные по всей стране, будет завершена уже летом текущего года.

После этого для каждого педагога появится возможность выстраивания траектории его профессионального развития в соответствии с той рамкой компетенций, о которой я уже говорила.

В заключение хотела бы поделиться нашими планами по повышению качества. Ведь это главное – представить обществу, педагогам реальное подтверждение того, что мы соблюдаем международно признанные подходы в области качества. «Өрлеу» подал заявку на прохождение международной институциональной аккредитации по стандартам Института аккредитации, сертификации и обеспечения качества ACQUIN. Прохождение этой аккредитации позволит усовершенствовать внутренние процессы управления качеством предоставляемых нами услуг. В процессе исследования индикаторов оценки мы выявим точки роста своих сотрудников, определим те навыки и компетенции, которые можно будет усовершенствовать. То есть сам центр также работает над повышением квалификации своих сотрудников.

- Спасибо за интервью!





Рабига Нурбай