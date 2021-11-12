Повышение эффективности денежно-кредитной политики: что примет Нацбанк РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры примет Национальный банк в целях повышения эффективности денежно-кредитной политики, пояснил глава Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По мере достижения целей по диверсификации экономики и снижению импортозависимости Национальный Банк считает важным поэтапный переход государственной поддержки экономики со стороны Правительства к рыночным мерам в целях повышения эффективности денежно-кредитной политики и снижения инфляционного давления», - сказал Ерболат Досаев на Конгрессе финансистов Казахстана.
По словам председателя Нацбанка, льготное финансирование, не зависящее от рыночной ставки, создает искажение стоимости денег в экономике и конкуренции как на финансовом рынке, так и в бизнес-среде. Правительство также признает эти факторы и планирует принять 5-летнюю дорожную карту по постепенному отходу от нерыночных инструментов господдержки, искажающих реальную стоимость кредитных средств.
«В целях повышения эффективности монетарной политики Национальный Банк в соответствии с объявленными ранее сроками первым начинает выход из государственных программ поддержки экономики, планируя прекратить свое участие до 2025 года. Однако, с учетом темпов восстановления экономики мы не исключаем досрочное завершение основных программ к концу 2023 года», - пояснил Ерболат Досаев.
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