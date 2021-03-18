Повышение доли местного содержания в строительстве взял на контроль аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек в режиме онлайн встретился с бизнесменами, работающими в строительной отрасли. Глава региона хотел услышать из первых уст, что нужно сделать для поддержки местных производителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы собрали вас, чтобы обсудить повышение доли местного содержания в строительстве. Аналогичные встречи проводили с крупными системообразующими предприятиями по продвижению отечественной продукции обрабатывающей промышленности. Отдельное совещание было по лёгкой промышленности. Сегодня хотел бы услышать, что мешает активно использовать казахстанскую и, в частности, карагандинскую строительную продукцию», - сказал Женис Касымбек.

В регионе в строительной отрасли действует порядка 170 предприятий.

По информации управления строительства, архитектуры и градостроительства, в области только на государственные средства строится 69 объектов. В 2020 году доля местного содержания на гособъектах составила 91%.

Между тем руководители предприятий пожаловались акиму области на частные компании, у которых доля местного содержания равна нулю. Привели ряд фактов, где покупают иностранную продукцию при наличии аналогичной местной.

Прозвучали предложения, как помочь производителям продать свои стройматериалы на крупные проекты.

Исполнительный директор Ассоциации застройщиков Карагандинской области Найля Каирбекова считает, что нужно организовать работу по принципу единого окна. По её мнению, создание площадки для прямого взаимодействия потенциальных заказчиков и производителей повысит градус сознательного отношения и снизит коррупционные риски.

«Нужно договариваться. Конечно, параметры «цена – качество» должны соответствовать. Мы готовы вас поддерживать, если нужно работать в ручном режиме с каждым. Будем персонально отрабатывать, чтобы покупали карагандинскую продукцию», - заявил Женис Касымбек.