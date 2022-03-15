Повышение доходов граждан и недопущение роста цен: какие меры принимает Правительство РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на вопрос, какие меры принимает Правительство в целях повышения доходов граждан и стабилизации ситуации на фоне увеличения цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Правительством принимаются программы - Программа повышения доходов населения, в рамках которой принимаются конкретные меры. Это фактически 80 планов-мероприятий, в рамках которых полностью расписаны все меры, направленные на повышение доходов. Во-первых, это по наемным работникам, то есть трудовые доходы. Второе, в отношении роста доходов занимающихся предпринимательской деятельностью. Третье, в отношении высокопроизводительности труда. Четвертое, в отношении навыков - подготовка, переподготовка кадров. Есть несколько разделов, которые направлены на конкретные действия», - сказал Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Заместитель Премьер-Министра напомнил, что Правительством принята конкретная программа до 2024 года по сдерживанию инфляции.

«Отдельная конкретная мера принимается для того, чтобы не допустить повышения цен на социально значимые товары, таких сегодня 19 видов. По всем проблемным вопросам, которые имеются, сегодня на заседании Правительства услышали, в том числе, проблема по сахару. Есть конкретные меры, которые сегодня принимаются», - отметил Ералы Тугжанов.